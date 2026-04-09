Δείτε βίντεο: Χορεύτρια πήρε φωτιά και βούτηξε σε ποτάμι για να σωθεί - iefimerida.gr

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε πάρκο άγριας ζωής στην πόλη Ναντόνγκ της Κίνας, όταν μια χορεύτρια τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια παράστασης με φωτιά.

Η γυναίκα συμμετείχε σε νυχτερινή παράσταση στην παραλία, φορώντας ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα, στο τελείωμα του οποίου υπήρχε ένα δαχτυλίδι φωτιάς.

Η παράσταση ξεκίνησε εντυπωσιακά, με τη χορεύτρια να γονατίζει στην άμμο και να κινεί τα χέρια της στον αέρα, ενώ οι φλόγες δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα γύρω της. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν η χορεύτρια σηκώθηκε και έκανε μερικούς κύκλους αλλά το τελείωμα του φορέματός της δεν αποκολλήθηκε όπως προβλεπόταν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η παράσταση μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου, με τις φλόγες να επεκτείνονται στο φόρεμα και τα μαλλιά της χορεύτριας. Πανικόβλητη, άρχισε να τρέχει κατά μήκος της παραλίας, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σβήσει τη φωτιά. Τελικά, βούτηξε στα νερά του ποταμού Γιαντγκτσέ και έτσι τελικά έσβησαν οι φλόγες.

Η χορεύτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε καλή κατάσταση και δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Μετά το περιστατικό, η συγκεκριμένη παράσταση ανεστάλη, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες ασφάλειας.

Βίντεο: Η στιγμή που χορεύτρια τυλίχθηκε στις φλόγες