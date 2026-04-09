Οι χώρες του Κόλπου αναφέρουν παρατεταμένη παύση ιρανικών επιθέσεων - iefimerida.gr

Οι χώρες του Κόλπου δεν ανέφεραν επιθέσεις, ενώ οι άμυνες των ΗΑΕ παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν δεν έχουν αναφέρει σήμερα νέες αεροπορικές επιθέσεις από το Ιράν, σηματοδοτώντας την πρώτη παρατεταμένη διακοπή από την έναρξη των συγκρούσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι η χώρα ήταν «απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε αεροπορικές απειλές» στις 9 Απριλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εύθραυστη ηρεμία και παρακολούθηση των εναέριων χώρων

Οι στρατοί της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Ομάν δεν εξέδωσαν αναφορές για επιθέσεις με πυραύλους ή drones, σε αντίθεση με προηγούμενες ημέρες. Ο στρατός του Μπαχρέιν παρείχε έναν ενημερωμένο απολογισμό των πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, χωρίς να αναφερθεί κάτι σήμερα. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ παραμένει ασφαλής και απαλλαγμένος από απειλές.

Στατιστικά και ανθρώπινο κόστος από τις επιθέσεις

Από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ έχουν αντιμετωπίσει συνολικά 537 βαλλιστικούς πυραύλους, 26 πυραύλους κρουζ και 2.256 drones. Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί στις τελευταίες ώρες, διατηρώντας τον συνολικό αριθμό στους 224, ενώ οι πολιτικοί θάνατοι ανέρχονται σε 10, από διάφορες εθνικότητες.

Πλήρης ετοιμότητα και προστασία εθνικών συμφερόντων

Το Υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής, εξασφαλίζοντας την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας των ΗΑΕ, καθώς και τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στις 9 Απριλίου 2026, τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ δεν εντόπισαν κανέναν βαλλιστικό πύραυλο, πύραυλο κρουζ ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που να εκτοξεύτηκε από το Ιράν.»