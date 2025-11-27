 Χονγκ Κονγκ: Στους 44 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών - iefimerida.gr
Χονγκ Κονγκ: Στους 44 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο στο Χόνγκ Κονγκ.
Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

