Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 44 νεκροί και 279 αγνοούμενοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες -Τρεις συλλήψεις - iefimerida.gr

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ.



Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τον αναπληρωτή διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, οι νεκροί είναι 44: σαράντα άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στους ουρανοξύστες και τέσσερις ακόμη κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Το πρακτορείο μεταδίδει ότι 279 άνθρωποι αγνοούνται.



Όπως εξήγησε ο αξιωματούχος της Πυροσβεστικής, την επιχείρηση κατάσβεσης δυσκολεύει η θερμοκρασία στο χώρο, η οποία «εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή. Έτσι, δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε στους επάνω ορόφους σε δύο από τα κτίρια».



Πρόσθεσε, δε, ότι οι εστίες σε τέσσερα από τα οκτώ κτίρια στο συγκρότημα πύργων βρίσκονται υπό έλεγχο.

Χονγκ Κονγκ: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στους ουρανοξύστες

Για τη φωτιά συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 52 έως 68 ετών, οι οποίοι εργάζονται σε κατασκευαστική εταιρεία. Πρόκειται για δύο διευθυντές και έναν μηχανικό.



H Εϊλίν Τσανγκ, ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, ανέφερε ότι οι αρχές βρήκαν προστατευτικές μεμβράνες και πλέγματα στο εξωτερικό των κτιρίων που δεν φαίνονται να είναι αλεξίπυρα, καθώς και φελιζόλ στα παράθυρα των κτιρίων.

Ο Guardian μετέδωσε ότι η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη, αλλά οι σκαλωσιές από μπαμπού και το κατασκευαστικό πλέγμα μπορεί να συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της στα διαμερίσματα.



Σύμφωνα με το Reuters, η φωτιά είναι η χειρότερη που έχει ξεσπάσει στο Χονγκ Κονγκ από τον Νοέμβριο του 1996, όταν 41 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ένα εμπορικό κτίριο στο κέντρο του Kowloon. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από συγκολλήσεις κατά τη διάρκεια εσωτερικών ανακαινίσεων.

Μια δημόσια έρευνα οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στα πρότυπα δόμησης και στους κανονισμούς πυρασφάλειας στα πολυώροφα γραφεία, καταστήματα και κατοικίες της πόλης.

Φωτογραφίες: EPA