Χονγκ Κονγκ: Βρέθηκε ζωντανός στον 16ο όροφο ουρανοξύστη -Στους 83 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούνται - iefimerida.gr

Στους 83 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ﻿, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που έχουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πρόκειται για τη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 76 τραυματίες, ενώ οι πυροσβέστες διέσωσαν έναν άντρα από τον 16ο όροφο ουρανοξύστη μία ημέρα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το CNN.

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ λέει ότι οι πυρκαγιές είναι «ουσιαστικά υπό έλεγχο» στο συγκρότημα, όπου ζει μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων κατοίκων. Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους.

Σύμφωνα με το BBC, σχεδόν 300 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Πυροσβέστες ψάχνουν με φακούς για επιζώντες / Φωτογραφία: AP

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο τεράστιο αυτό συγκρότημα κατοικιών, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης. Οι αρχές επισήμαναν ότι έχουν συλληφθεί τρία άτομα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Οι τρεις άνδρες, δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης, κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.

Καθηγητής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ: Η φωτιά σκαρφάλωσε 32 ορόφους σε 5 λεπτά

Οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» 32 ορόφους σε μόλις πέντε λεπτά στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, με τους ενοίκους να χρειάζονται -μίνιμουμ- χρόνο εκκένωσης 10 λεπτών, δήλωσε εμπειρογνώμονας σε θέματα κτιρίων.

«Ο χρόνος εκκένωσης των ανθρώπων από ένα κτίριο 32 ορόφων είναι ουσιαστικά πολύ αργός», δήλωσε στο CNN ο Σινιάν Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ.

«Χρειάζονται τουλάχιστον 10-20 λεπτά. Αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε στην κορυφή σε πέντε λεπτά ή λιγότερο».﻿

Φωτογραφία: AP



Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα για την πυρκαγιά, ο Χουάνγκ ξεκαθάρισε ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά την ταχεία εξάπλωσή της.

«Νομίζω ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι τόσο κρίσιμη, επειδή το κτίριο έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τυχαία περιστατικά πυρκαγιάς, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μια τόσο γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς έξω από το κτίριο, που τελικά εξαπλώνεται μέσα στο κτίριο», δήλωσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στον κώδικα πυρασφάλειας των κτιρίων».

﻿Ο Χουάνγκ τόνισε ότι το μπαμπού είναι «σίγουρα ένα εύφλεκτο υλικό», που είναι πιθανό να αναφλεγεί κατά την τρέχουσα περίοδο ξηρασίας του Χονγκ Κονγκ, με τους κάθετα τοποθετημένους στύλους να επιτρέπουν στη φωτιά να εξαπλώνεται προς τα πάνω με ευκολία.

«Αυτό είναι πανομοιότυπο σε κάθε πυρκαγιά με πρόσοψη που διαθέτει εύφλεκτη επένδυση. Μόλις αναφλεγεί, δεν υπάρχει χρόνος για τους πυροσβέστες να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς».﻿

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ τέθηκε υπό έλεγχο, με κάποιες πύρινες εστίες να απομένουν.



Φωτογραφία: AP

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες λίγο πριν από τις 15:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Τάι Πο στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά από τους οκτώ ουρανοξύστες του συγκροτήματος, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1983 και περιλαμβάνει 1.984 διαμερίσματα, με περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Πάνω από 1.200 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για τις υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ. Ένας πυροσβέστης είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ το προξενείο της Ινδονησίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο πολιτών της χώρας που εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί.