 Συναγερμός στο Χονγκ Κονγκ: Ενδεχόμενο αναστολής επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Χονγκ Κονγκ: Ενδεχόμενο αναστολής επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα

Ισχυρός τυφώνας στο Χονγκ Κονγκ
Ισχυρός τυφώνας στο Χονγκ Κονγκ / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες.

Η χώρα προετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Πρόκειται για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την ειδησεογραφική αναφορά.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τυφώνας Χονγκ Κονγκ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ