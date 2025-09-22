Συναγερμός στο Χονγκ Κονγκ: Ενδεχόμενο αναστολής επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα - iefimerida.gr

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες.

Η χώρα προετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Πρόκειται για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την ειδησεογραφική αναφορά.