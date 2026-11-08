Κάηκε το ορεινό καταφύγιο του Χίτλερ στις Βαυαρικές Άλπεις -Σε δίλημμα οι Γερμανοί για το μέλλον της «Φωλιάς του Αετού» - iefimerida.gr

Μία καταστροφική πυρκαγιά -που αποδίδεται σε εμπρησμό- κατέστρεψε πρόσφατα το ορεινό καταφύγιο του Αδόλφου Χίτλερ στις Βαυαρικές Άλπεις, με τους Γερμανούς τώρα να ερίζουν για το μέλλον του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η πυρκαγιά, που αποδίδεται σε εμπρησμό, κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το ιστορικό κτίριο. Η κατάσβεση ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του υψομέτρου και των κακών καιρικών συνθηκών, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο ως βασικό ύποπτο, ο οποίος εντοπίστηκε να φεύγει από την περιοχή. Μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκε σε κλινική, ενώ ερευνάται η ύπαρξη πιθανού πολιτικού κινήτρου πίσω από την πράξη.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει το δίλημμα της ανοικοδόμησης, της κατεδάφισης ή της δημιουργίας νέου χώρου μνήμης στα ερείπια. Οι απόψεις διίστανται μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων, ιστορικών και αρχιτεκτόνων για τη διαχείριση του συμβολικού χώρου.

Το κτίριο κατασκευάστηκε ως προπαγανδιστικό έργο και δώρο για τα 50ά γενέθλια του Χίτλερ. Παρά το τεράστιο κόστος και το μηχανικό επίτευγμα, ο ίδιος ο δικτάτορας το επισκέφθηκε ελάχιστες φορές, καθώς έπασχε από υψοφοβία.

Το Kehlsteinhaus (γνωστό και ως «Φωλιά του Αετού») λειτουργούσε επί δεκαετίες ως τουριστικό αξιοθέατο, εστιατόριο και χώρος ιστορικής μνήμης, και έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε τη νύχτα της 23ης προς 24η Οκτωβρίου 2026. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίπου 200 διασώστες και πυροσβέστες, αλλά όταν οι πρώτες δυνάμεις πλησίασαν το βουνό, είδαν τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό και το ιστορικό κτίριο να είναι ήδη ολοσχερώς παραδομένο στις φλόγες.

Το έργο της κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω του υψομέτρου (1.834 μέτρα), του δύσβατου εδάφους και των κακών καιρικών συνθηκών, καθώς στην περιοχή επικρατούσε ισχυρός άνεμος, βροχή και χιόνι.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά η ιστορική υποδομή (που λειτουργούσε ως εστιατόριο και χώρος μνήμης) καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Η σύλληψη του υπόπτου

Οι Αρχές συνέλαβαν σχεδόν επ' αυτοφώρω, καθώς ανέβαιναν προς το φλεγόμενο κτίριο, τον βασικό ύποπτο - έναν 33χρονο Γερμανό, ο οποίος έχει δεσμούς με την ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας, αλλά δεν κατοικεί μόνιμα εκεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς τα οχήματα έκτακτης ανάγκης κατευθύνονταν προς τη «Φωλιά του Αετού», εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί μια κόκκινη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στον ιδιωτικό δρόμο πρόσβασης του βουνού, ο οποίος κανονικά είναι κλειστός για το κοινό.

Η Αστυνομία πιστεύει ότι δεν είχε συνεργούς και η εισαγγελία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως κακόβουλο εμπρησμό.

Ο ύποπτος υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση και το πόρισμα έδειξε ότι παρουσιάζει σημάδια πιθανής ψυχικής ασθένειας. Έτσι, με εντολή του εισαγγελέα, ο 33χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται προσωρινά σε ψυχιατρική κλινική. Λόγω της ιστορικής και συμβολικής σημασίας του κτιρίου, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εξετάζουν με μεγάλη προσοχή αν πίσω από την πράξη κρύβεται κάποιου είδους πολιτικό κίνητρο, αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Ανοικοδόμηση, κατεδάφιση ή χώρος μνήμης

Η Γερμανία τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο δίλημμα για το μέλλον του καταφυγίου - αυτή τη στιγμή οι απόψεις στη χώρα διίστανται ανάμεσα στην ανακατασκευή και την πλήρη εγκατάλειψη του χώρου.

Η βαυαρική κυβέρνηση έχει ήδη αναθέσει σε μια ειδική επιτροπή συντηρητών, αρχιτεκτόνων και ειδικών του Ολοκαυτώματος να αξιολογήσει την κατάσταση και να εισηγηθεί την τελική λύση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Joachim Herrmann, και ο υπουργός Πολιτισμού, Markus Blume, τάσσονται υπέρ της ανοικοδόμησης, με πλήρη ή μερική ανακατασκευή. Οι υπουργοί και οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι ο χώρος δεν μπορεί να αφεθεί ως ερείπιο και ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως εκπαιδευτικός χώρος με ιστορική ευθύνη.

Ωστόσο, πολλοί ιστορικοί προειδοποιούν ότι μια πιστή ανακατασκευή με σύγχρονα μέσα θα δημιουργούσε μια «ψεύτικη ιστορία» και θα μπορούσε να μετατρέψει το σημείο σε τόπο προσκυνήματος για ακροδεξιά στοιχεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αποτροπή αυτού του κινδύνου, αρχιτέκτονες και ειδικοί προτείνουν τη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης και ουδέτερης εγκατάστασης στα ερείπια, που θα μετατρέψουν το καμένο καταφύγιο σε έναν νέο, ουδέτερο χώρο μνήμης.

Το νέο κτίσμα θα ενσωματώνει ενημερωτικά πάνελ για την ιστορία του ναζισμού, αφαιρώντας όμως την «ιερή» αύρα που αναζητούν στον χώρο οι νεοναζί.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που προτείνουν την πλήρη κατεδάφιση του καταφυγίου του Χίτλερ σβήνοντας κάθε ίχνος της ναζιστικής ιστορίας του ειδυλλιακού, ορεινού τοπίου.

Ιστορικοί, όπως ο καθηγητής Sir Richard J. Evans του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, υποστηρίζουν ότι το κτίριο πρέπει να ισοπεδωθεί εντελώς, ο χώρος να καθαριστεί και το βουνό να επιστρέψει στη φυσική του κατάσταση.

Μάλιστα, αναφέρουν ως παράδειγμα το καταφύγιο του Χίτλερ στο Βερολίνο (Führerbunker), το οποίο μπαζώθηκε με τσιμέντο και από πάνω κατασκευάστηκε μια παιδική χαρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν -και λόγω του φόβου για βανδαλισμούς, ή ανεξέλεγκτες επισκέψεις- ο χώρος και όλες οι συγκοινωνίες προς το καταφύγιο (λεωφορεία, ανελκυστήρες) παραμένουν κλειστά για αόριστο χρόνο, ενώ οι Αρχές μεταφέρουν με ελικόπτερα προστατευτικά κιγκλιδώματα και σκαλωσιές για να σφραγίσουν τα ερείπια της «Φωλιάς του Αετού».

Η ιστορία του κτιρίου

Η «Φωλιά του Αετού» χτίστηκε το 1937-38 και ήταν τμήμα της «απαγορευμένης ζώνης» του Ομπερσάλτσμπεργκ, μιας περιοχής που προοριζόταν για τον Χίτλερ και τα ηγετικά στελέχη των ναζί. Στον ίδιο τομέα βρισκόταν και η δευτερεύουσα κατοικία του Χίτλερ, το Μπέργκχοφ.

Η κατασκευή του Kehlsteinhaus αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, δαπανηρά και προπαγανδιστικά κατασκευαστικά έργα του ναζιστικού καθεστώτος και δόθηκε στον Φύρερ ως δώρο εκ μέρους του κόμματος, για τα 50ά γενέθλιά του, το 1939.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα απομονωμένο ορεινό καταφύγιο όπου ο δικτάτορας θα μπορούσε να υποδέχεται ξένους ηγέτες και διπλωμάτες, εντυπωσιάζοντάς τους με τη θέα των Άλπεων και το μέγεθος του επιτεύγματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να ολοκληρωθεί το έργο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εργάστηκαν υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες περισσότεροι από 3.000 εργάτες (κυρίως Γερμανοί, Αυστριακοί και Ιταλοί), πολλοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών, λόγω των κατολισθήσεων και του παγετού.

Το συνολικό κόστος του έργου ήταν επίσης αστρονομικό για την εποχή, φτάνοντας τα 30 εκατομμύρια ράιχσμαρκ (περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινή αξία), ποσό που καλύφθηκε από τα ταμεία του ναζιστικού κόμματος και ειδικές εισφορές.

Ένα μηχανικό θαύμα σε χρόνο-ρεκόρ

Η κατασκευή του κτιρίου και του δρόμου που οδηγεί σε αυτό θεωρήθηκε μηχανικό επίτευγμα για την εποχή, καθώς ολοκληρώθηκε σε μόλις 13 μήνες (μεταξύ 1937 και 1938), παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα στο υψόμετρο των 1.834 μέτρων.

Για να φτάσει κανείς στο σημείο, έπρεπε να κατασκευαστεί ένας δρόμος μήκους 6,5 χιλιομέτρων, ο οποίος σκάφτηκε μέσα στον συμπαγή βράχο του βουνού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Kehlsteinstraße περιλαμβάνει πέντε σήραγγες και μόνο μία απότομη στροφή (hairpin turn). Μάλιστα, λόγω της επικινδυνότητας του έργου, ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα ιδιωτικά οχήματα μέχρι σήμερα.

Επειδή ο δρόμος σταματούσε λίγο κάτω από την κορυφή, οι ναζί έσκαψαν μια τεράστια οριζόντια σήραγγα μήκους 124 μέτρων μέσα στο βουνό. Στο τέλος της σήραγγας κατασκευάστηκε ένας πολυτελής ανελκυστήρας επενδυμένος με ορείχαλκο και καθρέφτες, ο οποίος ανέβαινε άλλα 124 μέτρα κατακόρυφα μέσα από τον βράχο για να αφήσει τους επισκέπτες απευθείας στο εσωτερικό του σαλέ.

Η ειρωνεία: Ο Χίτλερ το σιχαινόταν

Παρά το τεράστιο κόστος και την προσπάθεια, ο Αδόλφος Χίτλερ επισκέφθηκε το Kehlsteinhaus ελάχιστες φορές (υπολογίζεται γύρω στις 14-17 φορές συνολικά).

Ο λόγος ήταν ότι ο Γερμανός δικτάτορας είχε έντονη υψοφοβία και κλειστοφοβία, με αποτέλεσμα να νιώθει βαθιά νευρικότητα μέσα στον κλειστό ορειχάλκινο ανελκυστήρα και να φοβάται ότι ο μηχανισμός θα μπορούσε να χτυπηθεί από κεραυνό.