Τεράστια χιονοστιβάδα χτύπησε χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία -Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης [βίντεο] - iefimerida.gr

Τεράστια χιονοστιβάδα χτύπησε χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία.﻿

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν σκιέρ να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον τεράστιο όγκο χιονιού που κατρακυλούσε με δύναμη από το βουνό. Η χιονοστιβάδα χτύπησε και χαμηλότερο τμήμα της πίστας 9, το οποίο αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Η στιγμή που η χιονοστιβάδα χτύπησε χιονοδρομικό κέντρο

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί, αφού είχαν θαφτεί μερικώς κάτω από το χιόνι, ενώ τρεις εξ αυτών μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει ασαφής, ωστόσο ο διαχειριστής του κέντρου ανέφερε ότι ορισμένοι χρησιμοποίησαν αερόσακους χιονοστιβάδας, γεγονός που πιθανότατα τους έσωσε τη ζωή.

Περίπου 250 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση, μεταξύ των οποίων ομάδες διάσωσης βουνού από τις πόλεις Neustift im Stubai και Sölden, σκύλοι έρευνας, καθώς και στρατιώτες από τη Γερμανία και διασωστικές ομάδες από την Πολωνία. Τουλάχιστον δύο ιατρικά και ένα αστυνομικό ελικόπτερο συνδράμουν από αέρος, καθώς υπάρχει φόβος ότι περισσότερα άτομα παραμένουν θαμμένα.

Η περιοχή είχε δεχθεί πάνω από 60 εκατοστά φρέσκο χιόνι τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αύξησαν τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την επανέναρξη της περιφερειακής υπηρεσίας προειδοποίησης χιονοστιβάδων.