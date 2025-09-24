 Η Χιλή προτείνει την Μιτσέλ Μπατσελέτ για διάδοχο του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ - iefimerida.gr
Η Χιλή προτείνει την Μιτσέλ Μπατσελέτ για διάδοχο του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μιτσέλ Μπατσελέτ
Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μιτσέλ Μπατσελέτ / AP Photo/Sophie Garcia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Χιλή θα προτείνει την πρώην πρόεδρο της χώρας Μιτσέλ Μπατσελέτ για διάδοχο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς.

«Η Μπατσελέτ δεν είναι μόνο μια ευρέως γνωστή και σεβαστή προσωπικότητα στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Μπόριτς από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Η σταδιοδρομία της είναι εξαιρετικά συνεπής με τις αξίες που εμπνέουν αυτόν τον οργανισμό», συμπλήρωσε.

Η 73χρονη πρώην πρόεδρος έγραψε Ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Έχει διατελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).

Το όνομά της αναφέρεται συχνά μεταξύ των υποψηφίων για το αξίωμα, μαζί με αυτό της Αλίσια Μπάρσενα, πρώην υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο περουβιανός Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).

