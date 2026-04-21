Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και παραβίασε την εκεχειρία στον νότιο Λίβανο, λένε οι IDF - iefimerida.gr

Για παραβίαση της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο κατηγορεί ο στρατός του Ισραήλ την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία εκτοξεύοντας αρκετούς πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο, καθώς και εκτοξεύοντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε αρκετούς πυραύλους προς στρατεύματα που σταθμεύουν στην περιοχή Ραμπ αλ-Θαλαθίν, εντός της ζώνης στον νότιο Λίβανο που ελέγχεται από το Ισραήλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι IDF δήλωσαν ότι μέσα σε λίγα λεπτά χτύπησαν τον εκτοξευτή που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Επίσης ανέφεραν ότι οι σειρήνες που ηχούσαν σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο δεν ήταν ψευδείς συναγερμοί, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Είχαν να κάνουν με ένα drone που είχε εκτοξευθεί από τον Λιβανο και αναχαιτίστηκε. Το drone καταρρίφθηκε πριν περάσει τα σύνορα, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι IDF θεωρούν ότι οι επιθέσεις αποτελούν «κατάφωρες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».