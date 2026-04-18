Χεζμπολάχ για κυβέρνηση Λιβάνου: «Ζητάμε πέντε πράγματα και αν γίνουν, τότε θα συνεργαστούμε» - iefimerida.gr

Σε διάγγελμα προς τον λαό του Λιβάνου, με απεύθυνση και προς το Τελ Αβίβ, ο Ναΐμ Κασέμ της Χεζμπολάχ, ζήτησε πέντε πράγματα από την κυβέρνηση της χώρας του.

Πρόκειται για πέντε σημεία τα οποία είπε πως αν υλοποιηθούν, τότε θα συνεργαστεί η οργάνωση «ειλικρινώς».

Το ένα από τα αιτήματα της Χεζμπολάχ είναι να αφοπλιστεί η ίδια εφ’ όσον δημιουργηθεί ένας ενιαίος εθνικός στρατός.

Ζητάει επίσης διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποσυρθούν οι δυνάμεις του IDF από τα εδάφη του Λιβάνου, να γίνει ομαλή επιστροφή των κατοίκων στα στις πόλεις, στα χωριά και στα σπίτια τους, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να εξασφαλιστούν κονδύλια για την ανασυγκρότηση της χώρας.

«Αν γίνουν όλα αυτά που ζητάμε, τότε θα συνεργαστούμε ειλικρινώς με την κυβέρνηση και θα φτιάξουμε έναν ενιαίο εθνικό στρατό», είπε χαρακτηριστικά ο Κασέμ στο διάγγελμα που μεταδόθηκε σε εθνικό δίκτυο στον Λίβανο.