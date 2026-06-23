 Η Χεζμπολάχ καταγγέλει παραβίαση εκεχειρίας στον Λίβανο μετά από ισραηλινά πυρά - Ήταν κατά ενόπλων τρομοκρατών, λέει το Ισραήλ - iefimerida.gr
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Η Χεζμπολάχ καταγγέλει παραβίαση εκεχειρίας στον Λίβανο μετά από ισραηλινά πυρά - Ήταν κατά ενόπλων τρομοκρατών, λέει το Ισραήλ

Χεζμπολάχ, Τελ Αβίβ
© AP Photo/Oded Balilty
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Χεζμπολάχ καταγγέλει κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, μετά από τον θάνατο δύο ανθρώπων στον Λίβανο.

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μια μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο σε μια γειτονιά της Ναμπατίγιε Αλ Φάουκα, όπως υποστήριξε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA στον Λίβανο.

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H Xεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας

Σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει το SkyNews, η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι οι πολίτες εργάζονταν για να καθαρίσουν τους δρόμους και να ανασύρουν πτώματα από κάτω από τα ερείπια.

«Η δόλια επίθεση που πραγματοποίησε ο εχθρικός στρατός είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πολιτών, εκ των οποίων ο ένας ήταν υπάλληλος του δήμου, και τον τραυματισμό αρκετών άλλων», ανέφερε η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

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Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή» για τους στρατιώτες στην περιοχή της κορυφογραμμής Αλί αλ-Ταχέρ στο νότο, εντός μιας περιοχής του νότιου Λιβάνου όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει «ζώνη ασφαλείας».

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