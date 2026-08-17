Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή, ύστερα από υπερβολική δόση ουσιών -Το τηλεφώνημα στο 911 - iefimerida.gr

Σε υπερβολική δόση ουσιών φαίνεται ότι αποδίδεται ο αιφνίδιος θάνατος της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή, σε ηλικία 36 ετών.



Η Πενετιέρ, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Heroes» και «Nashville», πέθανε αφού υπέστη από καρδιακή ανακοπή μετά από υπερβολική δόση ουσιών, αναφέρουν ειδησεογραφικά σάιτ όπως το People και η Daily Mail, ενώ βρισκόταν σε ένα λοφτ πολυκατοικίας στη Νότια Καρολίνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ντετέκτιβ επιβεβαίωσαν στην Daily Mail ότι απάντησαν χθες το απόγευμα σε κλήση στο 911 από μια «γνωστή» της ηθοποιού, η οποία την περιέγραφε ως «αναίσθητη».

Σε ηχητικό απόσπασμα της κλήσης στο 911 που έγινε την Κυριακή στις 1:51 μ.μ., μια γυναίκα περιέγραψε στην τηλεφωνήτρια την Πενετιέρ ως άτομο που υπέστη «καρδιακή ανακοπή». Λίγα λεπτά αργότερα ένας άνδρας τηλεφωνητής ακούστηκε να λέει ότι η ηθοποιός είχε πάρει υπερβολική δόση ουσιών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί και παραϊατρικό προσωπικό κατευθύνθηκαν στην πολυκατοικία στο Γκρίνβιλ, όπου πραγματοποίησαν θωρακικές συμπιέσεις προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή της Πανετιέρ, Ωστόσο, δυστυχώς, ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου.

Αποκλείει εγκληματική ενέργεια η αστυνομία

Πηγές από το περιβάλλον της ηθοποιού ανέφεραν στο ΤΜΖ ότι η Πανετιέρ είχε παραπονεθεί πρόσφατα για πόνους στην πλάτη και ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, πέταξαν από το Λος Άντζελες προς τη Νότια Καρολίνα -τόπο καταγωγής της ηθοποιού- μόλις μία ημέρα πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Τώρα, η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν «ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας».

Η αστυνομία και το τοπικό γραφείο του ιατροδικαστή διερευνούν τον θάνατο, αλλά δήλωσαν ότι «η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων».

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ σε συνεργασία με το γραφείο του ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η προκαταρκτική έρευνα δεν έδειξε σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων. Ένας γνωστός της κ. Πανετιέρ κάλεσε το 911. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες προς δημοσιοποίηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Daily Mail.

Πάλευε με τους εθισμούς και την κατάθλιψη

Η Πανετιέρ ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί-σταρ, πιάνοντας την πρώτη της δουλειά στην υποκριτική σε ηλικία μόλις 11 μηνών. Η ίδια είχε δηλώσει σε αρετές συνεντεύξεις της ότι πάλευε με τον εθισμό απ' όταν ήταν 20 ετών, ενώ νωρίτερα φέτος μίλησε ανοιχτά για τους αγώνες της με την ψυχική υγεία, την απώλεια του μικρότερου αδελφού της, Γιάνσεν, και την απόφασή της να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της, Κάγια, στον πρώην σύντροφό της, Κλίτσκο, το 2018.

«Η ιδέα ότι κάποιος θα σκεφτόταν πως απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτό είναι σπαρακτική και απέχει πολύ από την αλήθεια», είπε στον podcaster Jay Shetty μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, τον Μάιο.

Η Πανετιέρ πρόσθεσε ότι η κόρη της ζούσε με τον πατέρα της μόνιμα από μικρή ηλικία, καθώς η ίδια πάλευε με την κατάθλιψη και το άγχος.