Από την παρατήρηση στην απονομή μεταλλίου: Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον επέπληξε

Ο στρατιώτης που έγινε viral επειδή επέπληξε τον Πιτ Χέγκσεθ για τη συμπεριφορά του μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τιμήθηκε τελικά από τον ίδιο τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κατά την επίσκεψή του στο Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τη συνοδεία του, συνομιλούσε δυνατά και αστειευόταν μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επιδεικνύοντας ασέβεια στον χώρο.

Ένας φρουρός επενέβη δυναμικά, επιπλήττοντας την ομάδα του υπουργού. Με αυστηρή φωνή, τους κάλεσε να διατηρήσουν την απαιτούμενη ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού, όπως επιβάλλεται στον ιερό χώρο του μνημείου.

Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά την οριακή αποφυγή της καθαίρεσης του Χέγκσεθ, ο οποίος δέχεται έντονη κριτική για χειρισμούς σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιθέσεις και απομακρύνσεις ανώτατων αξιωματικών.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Χέγκσεθ τίμησε τελικά τον στρατιώτη για την υπηρεσία του, απονέμοντάς του το Μετάλλιο Επαίνου Κοινής Υπηρεσίας σε τελετή που ακολούθησε το περιστατικό στο Άρλινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την Πέμπτη ο Πιτ Χέγκσεθ υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Πεντάγωνο μέλη της «Παλαιάς Φρουράς» και απένειμε στον στρατιώτη Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επαίνου Κοινής Υπηρεσίας (Joint Service Commendation Medal), αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

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«Αγαπάμε τους στρατιώτες. Αγαπάμε τα λάβαρα. Μπράβο, φρουρέ. Συνεχίστε έτσι, πατριώτες» έγραψε ο Αμερικανός υπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την απονομή.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο CNN, διευκρινίζοντας ότι ο Χέγκσεθ τίμησε τον στρατιώτη για την υπηρεσία του κατά την τελετή της 11ης Νοεμβρίου.

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Η παρατήρηση του φρουρού μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το περιστατικό που προηγήθηκε σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ο Χέγκσεθ επισκέφθηκε το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσιγκτον, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζένιφερ, τον αρχηγό του επιτελείου του, Ρίκι Μπούρια, τον αναπληρωτή αρχηγό του επιτελείου, Πάτρικ Γουίβερ, καθώς και την ανώτερη σύμβουλό του, Τάμι Ράνταμπαου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο Χέγκσεθ και οι υπόλοιποι συνομιλούν δυνατά, αστειεύονται και ξεσπούν σε γέλια. Τότε ακούστηκε η δυνατή φωνή του φρουρού: «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν μια ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Αμερικανός υπουργός

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα λίγες ώρες αφότου ο Χέγκσεθ γλίτωσε οριακά τη διαδικασία καθαίρεσής του, μια πολιτική διαδικασία στο Κογκρέσο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

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Ο υπουργός Άμυνας έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα έντονη κριτική για σειρά αποφάσεων και χειρισμών, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, οι οποίες έχουν προκαλέσει περισσότερους από 240 θανάτους μέσα στον τελευταίο χρόνο, χωρίς να έχουν δοθεί εξηγήσεις για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με επικρίσεις για τις απομακρύνσεις ναυάρχων και στρατηγών, αλλά και για τον αποκλεισμό γυναικών και Αφροαμερικανών από προαγωγές.