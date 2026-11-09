Χέγκσεθ για το ενδεχόμενο παραπομπής του με τη στήριξη Ρεπουμπλικανών: «Δεν ανησυχώ» - iefimerida.gr

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποβάθμισε σήμερα τον κίνδυνο παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης, υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του Πενταγώνου.

«Δεν ανησυχούμε για αυτό», είπε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε εάν είχε επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος του.

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ έγιναν την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επί της πρότασης για παραπομπή του υπουργού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ