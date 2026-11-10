Ο Χέγκσεθ απαντά για το Ιράν και τα σενάρια περί παραπομπής του: Πολιτικό θέαμα που καθοδηγείται από αγανάκτηση - iefimerida.gr

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τοποθετήθηκε σχετικά με την πρωτοβουλία παραπομπής του σε δίκη εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πιτ Χέγκσεθ σχολίασε ψήφισμα που κατατέθηκε και ζητά να του αποδοθούν ευθύνες για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει και για την απομάκρυνση αμερικανικών αεροσκαφών από τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Mildenhall, έπειτα από αναφορές για ιρανική απειλή.

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«Πολιτικό θέαμα η προσπάθεια παραπομπής μου»

Ο Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου εξαπολύοντας επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία για την παραπομπή του.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την προτεινόμενη διαδικασία «ούτε ουσιαστικό έλεγχο ούτε λογοδοσία», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ένα πολιτικό θέαμα, ένα προσωπικό μανιφέστο που καθοδηγείται από το ''εγώ'' και την αγανάκτηση».

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Παράλληλα, επικαλέστηκε προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στον Λίβανο, το Κόσοβο, το Ιράκ και τη Συρία, επισημαίνοντας ότι κανένας υπουργός Άμυνας δεν έχει παραπεμφθεί μέχρι σήμερα σε δίκη για τη διεξαγωγή αντίστοιχων επιχειρήσεων.

«Ιστορική στρατιωτική νίκη» η επιχείρηση κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός υπουργός υπερασπίστηκε με θέρμη τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Επική Οργή» (Operation Epic Fury), την οποία σχεδίασε και υλοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την αρχική επίθεση «ιστορική στρατιωτική νίκη», εκτιμώντας ότι η ιστορική αποτίμηση των γεγονότων θα είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή δημόσια εικόνα και τις επικρατούσες εκτιμήσεις.

Όπως υποστήριξε, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο ιρανικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, την αμυντική βιομηχανία και τις πυρηνικές υποδομές της χώρας.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον τον έλεγχο των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που το Ιράν είχε αποκλείσει για την εμπορική ναυσιπλοΐα μετά την αμερικανική επίθεση.

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Ο ίδιος δήλωσε, μάλιστα, «περήφανος» που εκτέλεσε τις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας με έμφαση ότι θα το έκανε «ξανά, και αύριο».