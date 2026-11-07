Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - iefimerida.gr

«Η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, τις δύο χώρες τις οποίες αφορά το καλώδιο» τονίζει ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Αφού εκδόθηκε η NAVTEX, από την πλευρά της Τουρκίας εκδόθηκε «αντί- NAVTEX» και μόνο η έκδοση της «αντί- NAVTEX» οδηγεί στην πράξη στην κατάρριψη των επιχειρημάτων εκείνων που έλεγαν ότι η κυβέρνηση κάνει εκπτώσεις και καθιστά την Τουρκία ρυθμιστή. Διότι αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη, δεν θα χρειαζόταν να εκδώσει «αντί- NAVTEX».

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«Παρακολουθούμε τα πάντα, η χώρα έχει τις συμμαχίες της»

Τα παραπάνω επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο τηλεοπτικό σταθμό Αction 24. «Η κυβέρνηση χωρίς να κάνει εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, έχει προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και πλήρη οριοθέτηση με την Ιταλία. Ενισχύει τη συνεργασία με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και έχει υπογράψει δύο συμφωνίες αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Έχει προχωρήσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και έχει οριοθετήσει τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.

Προχωρά ο κάθετος διάδρομος από την Αλεξανδρούπολη για την τροφοδοσία της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο και προχωρά η διερεύνηση των υδρογονανθράκων. Να προσθέσουμε σε αυτά τις φρεγάτες Belharra, τα Rafale και τα F 35 που εμείς έχουμε εξασφαλίσει και η Τουρκία όχι. Άρα έχουμε μια πολιτική χωρίς φωνές και αντάρα που παράγει αποτελέσματα και από την άλλη πλευρά, από ορισμένες πλευρές στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε μια συνεχή αμφισβήτηση, η οποία δεν έχει αντανάκλαση στην πραγματικότητα», τόνισε και πρόσθεσε:

«Παρακολουθούμε τα πάντα, η χώρα έχει τις συμμαχίες της, έχει την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό project που χρηματοδοτείται εν μέρει από την ΕΕ. Και προχωρούμε μπροστά χωρίς λαϊκισμό αλλά με σταθερή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Τις απαντήσεις τις δίνουμε στην πράξη και νομίζω ποτέ στο άμεσο παρελθόν δεν υπήρξε κυβέρνηση που να έχει πετύχει τόσα πολλά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

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Απαντώντας σε ερώτηση για τις αμερικανικές εκλογές, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι κράτος μέρος του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό αλλά και διμερώς έχει συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να θυμίσω πως όταν εξελέγη ο κ. Τραμπ υπήρξαν εδώ φωνές που έλεγαν ότι η Ελλάδα θα μπει σε δύσκολη θέση, θα περιθωριοποιηθεί. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο κάθετος διάδρομος και οι ενεργειακές συμφωνίες συνολικότερα αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στις όποιες εκλογές, σταθερά έχουμε και θέλουμε να έχουμε σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πολύ περισσότερο που είμαστε σε μια ευαίσθητη γειτονιά και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε συμμάχους. Η Ελλάδα έχει παραδοσιακά επαφή και με το δημοκρατικό κόμμα. Τώρα εξελέγησαν και από τα δύο κόμματα βουλευτές αλλά και γερουσιαστής που είναι Ελληνοαμερικανοί. Εγώ δεν λέω πως δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και αβεβαιότητες, ωστόσο η Ελλάδα ακολουθώντας μία σοβαρή γραμμή έχει ενισχύσει τη θέση της και ακολουθώντας την ίδια γραμμή μπορεί να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο».

Σε σχέση με το πολιτικό κλίμα, που διαμορφώνεται στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε την τοξικότητα, που αναπτύσσεται μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και με την κυβέρνηση. «Προφανώς έχουμε διαφορές. Αλλά μπορούμε να υπερασπιζόμαστε αυτά που πιστεύουμε χωρίς να φτάνουμε σε ακρότητες. Όχι για λόγους αισθητικής, αλλά διότι η πολιτική πρέπει να έχει και έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Και επειδή ο τόπος χρειάζεται κάποιες μίνιμουμ συναινέσεις. Είναι κωμικοτραγικό το γεγονός ότι, ενώ ο κ. Τσίπρας είχε περάσει το νόμο για την απλή αναλογική, γιατί δήθεν πίστευαν στις συναινέσεις, στη συνέχεια «σκοτώθηκαν» μεταξύ τους και ακύρωσαν μόνοι τους την πρωτοβουλία αυτή».

Για την αντιμετώπιση της παρανομίας, τόνισε ότι υπάρχει μία συνεχής προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπηρεσιών, υπενθυμίζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια όπως τα κυκλώματα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκαν, τις παρεμβάσεις στη διαχείριση των παραλιών, στις πολεοδομίες, κ.ά. «Εγώ ο ίδιος ήμουν υπουργός το 2023, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια για τις παραλίες και κάναμε τους διαγωνισμούς κεντρικά και ηλεκτρονικά, ώστε να μην υπάρχουν τα κυκλώματα με φουσκωτούς. Τότε πέρασα 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη φοροδιαφυγή για την διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ. Αντιθέτως, στο ζήτημα του Ποινικού Κώδικα που άνοιξε η Βουλή για να γίνουν οι ποινές πιο ελαφριές, ενώ είχε κλείσει και είχε προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας εκλογές, τίθεται ένα θέμα βαθιά πολιτικό και ένα ζήτημα, ηθικής απαξίας. Ο ίδιος ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, καταγγέλλει, και μιλάει για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Όλα αυτά τα υπενθυμίσαμε αμυνόμενοι. Η αυτοσυγκράτηση ποτέ δεν βλάπτει τις δημοκρατίες, η χώρα έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, και γενικότερα. Και έχει τραυματιστεί κατ’ επανάληψη από διχασμούς, μέχρι και εμφυλίους. Άρα, για τα παιδιά μας, πρέπει να ετοιμάσουμε το έδαφος για μια χώρα που θα είναι πραγματικά σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να συντελέσουν όλες οι πλευρές».

Για τα επεισόδια σε Πανεπιστήμια σημείωσε:«Η βία είναι καταδικαστέα και απορριπτέα σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί είναι αποδεκτή όταν είναι ακροαριστερή και μη αποδεκτή όταν είναι ακροδεξιά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοιου είδους αντιλήψεις. Όπως επίσης, δεν μπορεί να είναι ανεκτή γενικότερα, ούτε από την Πολιτεία, ούτε από τις Πρυτανικές Αρχές. Το πλαίσιο για το άσυλο άλλαξε ριζικά από το 2019, η Αστυνομία έχει παρέμβει έκτοτε κατ’ επανάληψη και οι σχετικές ρυθμίσεις αυστηροποιήθηκαν περαιτέρω πέρυσι. Ο νόμος προβλέπει πως όταν εγκατασταθούν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας θα υπάρχουν κυρώσεις όχι μόνο για εκείνους που κάνουν τα επεισόδια, αλλά και για τις Πρυτανικές Αρχές. Συνεπώς υπάρχει το πλαίσιο και είναι υποχρέωση όλων μας να το εφαρμόσουμε χωρίς εκπτώσεις. Όποιος πάει σε ξένα, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δεν θα δει τέτοια πράγματα. Επομένως, και εδώ πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο αποφασιστικά γίνεται».

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Τέλος, για το ζήτημα της ακρίβειας, αφού υπογράμμισε πως οι διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες αποδεικνύουν ότι το ζήτημα είναι διεθνές και όχι μόνο ελληνικό, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν κάποιοι στη χώρα μας, τόνισε: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια. Θέλουμε όμως να είμαστε εντάξει και με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για να είμαστε τα καλά παιδιά, αλλά διότι με την κρίση στην αγορά ομολόγων, μετά από όλα αυτά που έγιναν την περασμένη δεκαετία, εμείς αν παραβιάσουμε τους κανόνες θα βάλουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Και παράλληλα ζητούμε μεγαλύτερη ευελιξία από την ΕΕ. Ένα ακόμη βήμα θα γίνει με την ακτοπλοΐα για τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων, οι παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, και παράλληλα επικαιροποιείται ανά δεκαπενθήμερο η πολιτική μας σε σχέση με τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ