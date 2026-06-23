Χάος στη Γαλλία στη «Γιορτή της Μουσικής» -Πάνω από 240 συλλήψεις, καταγγελίες για βιασμούς και επιθέσεις με σύριγγες [βίντεο] - iefimerida.gr

Σκηνές χάους και βίας σημάδεψαν τη φετινή «Fête de la Musique», τη μεγάλη ετήσια γιορτή της μουσικής που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 240 συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν μαχαιρώματα, βιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες βανδαλισμοί και περιστατικά γυναικών που δέχθηκαν επίθεση με σύριγγες που περιείχαν άγνωστες ουσίες.

Η εκδήλωση, η οποία συγκεντρώνει εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους, εξελίχθηκε σε νύχτα αναρχίας, παρά την ανάπτυξη σχεδόν 5.000 αστυνομικών στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεισόδια και βία στη Γαλλία στη «γιορτή της μουσικής»

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ένας 40χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Τουλούζη, ενώ λίγο αργότερα μια 40χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε στο γειτονικό Κολόμιερ. Σύμφωνα με τις Αρχές, και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Πηγή που συμμετέχει στην έρευνα ανέφερε ότι οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της «Fête de la Musique» προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες των επιθέσεων με μαχαίρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, επεισόδια ξέσπασαν και στους δρόμους του Παρισιού, όπου ομάδες ταραχοποιών προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης αλλά και βανδαλισμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν φθορές σε οχήματα, απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πλήθος κλοπών, μεταδίδει η Daily Mail καθώς και γαλλικά ΜΜΕ.

148 συλλήψεις στο Παρίσι

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, μόνο στο Παρίσι έγιναν περίπου 148 συλλήψεις, ενώ σε ολόκληρη τη Γαλλία ο αριθμός των προσαγωγών και συλλήψεων ανήλθε στους 243.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα περισσότερα από δέκα περιστατικά επιθέσεων με σύριγγες σε γυναίκες, στις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες ουσίες. Ένας άνδρας συνελήφθη προσωρινά στο Παρίσι, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει σύριγγες στη ζώνη του, πριν καταφέρει αργότερα να διαφύγει.

Οι Αρχές κατέγραψαν επίσης δύο υποθέσεις βιασμού. Μία νεαρή γυναίκα στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού ανέφερε ότι τσιμπήθηκε με σύριγγα και στη συνέχεια βιάστηκε από έναν άνδρα μέσα σε ιδιωτική κατοικία γύρω στις 9:30 το βράδυ.

Στο βόρειο προάστιο Γκανί, ένας 48χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου κοριτσιού, ενώ στο Νοζάν-σιρ-Μαρν, επίσης στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, μία 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μετά την παρακολούθηση συναυλίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις στο Παρίσι. Τα πρώτα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Βρετανός αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος συστήθηκε μόνο ως Στιβ, περιέγραψε σκηνές πανικού στην Daily Mail, λέγοντας ότι οι δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά και ότι ομάδες νεαρών ανδρών, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν φανέλες της Παρί Σεν Ζερμέν, επιτέθηκαν σε περαστικούς προκαλώντας χάος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, επικράτησε πραγματικός φόβος ότι οι συγκρούσεις θα οδηγούσαν σε μαζικό ποδοπάτημα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τα επεισόδια.

Ένταση επικράτησε και στη συνοικία Σεν Ζερμέν ντε Πρε, στη νότια όχθη του Σηκουάνα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Έκκληση για υπευθυνότητα από τον Μακρόν

Πριν από τη φετινή διοργάνωση, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε απευθύνει έκκληση για υπευθυνότητα και προσοχή, καλώντας τους πολίτες να γιορτάσουν με ασφάλεια και να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος στο Παρίσι ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρά την επίσημη απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ, πολλοί συμμετέχοντες είχαν μαζί τους κρασί, μπύρες και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Παράλληλα, η χρήση κάνναβης γινόταν ανοιχτά στους δρόμους.

Η «Fête de la Musique» διοργανώνεται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς δωρεάν μουσικές εκδηλώσεις της Ευρώπης, προσελκύοντας και χιλιάδες επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τα σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας που είχαν σημειωθεί και το 2025, η αντιδήμαρχος του Παρισιού, Λαμία Ελ Αρατζέ, είχε καλέσει τη νεολαία της Ευρώπης να συμμετάσχει στους φετινούς εορτασμούς.

Παρά την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών, πηγή υψηλού επιπέδου του υπουργείου Εσωτερικών αποκάλυψε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν λάβει εντολή να διατηρούν αποστάσεις από τα πλήθη και να παρεμβαίνουν μόνο όταν αυτό κρινόταν «απολύτως απαραίτητο».