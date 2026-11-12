Χάος σε πτήση της Frontier Airlines: Πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω... διαρροής νερού από την τουαλέτα -Πλημμύρισε η καμπίνα [βίντεο]

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Frontier Airlines που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντένβερ προς το Ντιτρόιτ, όταν νερά εμφανίστηκαν στην καμπίνα των επιβατών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σε πτήση από το Ντένβερ, όταν ο νιπτήρας της τουαλέτας παρουσίασε διαρροή. Μεγάλη ποσότητα νερού άρχισε να διαχέεται στην καμπίνα, προκαλώντας πλημμύρα και αναστάτωση στους επιβάτες του αεροσκάφους.

Ο πιλότος εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή ζημιά στα ηλεκτρονικά συστήματα από το νερό. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε και έλαβε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ο'Χέαρ, στο Σικάγο, εκτρέποντας την πτήση από την πορεία της.

Ένας υδραυλικός που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών κατάφερε να διακόψει την παροχή νερού από την τουαλέτα. Ωστόσο, η ποσότητα που είχε ήδη διαρρεύσει ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει κίνδυνο και να καταγραφεί σε βίντεο.

Η αεροπορική εταιρεία Frontier Airlines επιβεβαίωσε την εκτροπή της πτήσης προς το Σικάγο. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, διαβεβαίωσε ότι από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος και όλοι είναι ασφαλείς.

Σύμφωνα με ηχογραφήσεις των επικοινωνιών του πιλότου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν ο νιπτήρας στην μπροστινή τουαλέτα του αεροσκάφους παρουσίασε διαρροή. Μεγάλη ποσότητα νερού άρχισε να διαχέεται στον χώρο, με συνέπεια να πλημμυρίσει η κύρια καμπίνα.

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Ο πιλότος ενημέρωσε τους ελεγκτές ότι, λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που είχε διαρρεύσει, υπήρχαν ανησυχίες για πιθανή πρόκληση ζημιών στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους. Για τον λόγο αυτό ζήτησε και έλαβε άδεια να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ο'Χέαρ, στο Σικάγο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει το νερό να τρέχει από την μπροστινή τουαλέτα του αεροσκάφους, με τους επιβάτες να το κοιτούν σαστισμένοι.

Επιβάτης υδραυλικός κατάφερε να κόψει την παροχή νερού

Επιβάτης δήλωσε στο CBS News Chicago ότι ένας υδραυλικός, ο οποίος ταξίδευε στη συγκεκριμένη πτήση, κατάφερε να διακόψει την παροχή νερού.

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Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή η ποσότητα που είχε διαρρεύσει ήταν τόσο μεγάλη με αποτέλεσμα να σημάνει κίνδυνος.

Η Frontier Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εκτράπηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ. Σε ανακοίνωσή της διαβεβαίωσε πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος.