Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια από κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο - iefimerida.gr

Προβλήματα στη λειτουργία πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων προκάλεσε κυβερνοεπίθεση, που στόχευε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ανέφεραν μεταξύ άλλων τα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Λόγω της κυβερνοεπίθεσης στον πάροχο υπηρεσιών Collins Aerospace τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. «Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την αντιμετώπιση του προβλήματος και προσπαθεί να το επιλύσει το συντομότερο δυνατό.»

Το αεροδρόμιο Χίθροου προειδοποιεί για καθυστερήσεις

Αλλά και το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο προειδοποίησε για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα Σάββατο από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί ενημερώθηκαν ώστε να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε να μην φτάνετε νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από μια πτήση μεγάλων αποστάσεων ή δύο ώρες πριν από μια πτήση εσωτερικού. Πρόσθετοι συνάδελφοι είναι διαθέσιμοι στις περιοχές check-in για να βοηθήσουν και να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία», ανέφερε το αεροδρόμιο του Χίθροου σε ανακοίνωσή του.

Προβλήματα και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου

«Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου στον ιστότοπό του.

«Το ίδιο το αεροδρόμιο δεν ήταν ο στόχος της κυβερνοεπίθεσης και επηρεάστηκε μόνο έμμεσα», εξήγησε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου της γερμανικής πρωτεύουσας.

Για τους ταξιδιώτες, ωστόσο, αυτό μεταφράζεται σε πολύωρη αναμονή στο check-in και την επιβίβαση, καθυστερήσεις και πιθανώς ακυρώσεις πτήσεων. Ο ιστότοπος του αεροδρομίου του Βερολι΄νου έδειξε σήμερα το πρωί ότι πολλές πτήσεις κατάφεραν να απογειωθούν χωρίς καθυστέρηση, αλλά ορισμένες αντιμετώπισαν σύντομες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Αμβούργου ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι δεν επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση.