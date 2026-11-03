Χάος με απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη -Προσγειώσεις με μαχητικά, έλεγχοι, νεύρα και καθυστερήσεις, δείτε φωτό και βίντεο - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις αεροπορικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, έπειτα από σειρά απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικά αεροσκάφη.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί χάος, καθώς τουλάχιστον επτά πτήσεις έγιναν στόχος απειλών το πρωί, με ορισμένα αεροσκάφη να αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία για να προσγειωθούν εκτάκτως σε ενδιάμεσα αεροδρόμια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ασφαλείας στο έδαφος.

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Μάλιστα, ένα αεροσκάφος της Ryanair, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο-Ρώμη, συνοδεύτηκε από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος.

Δύο από τις πτήσεις που καθηλώθηκαν είχαν απογειωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, προτού πραγματοποιήσουν μη προγραμματισμένες προσγειώσεις εξαιτίας των απειλών που δέχθηκαν εν πτήσει.

Συναγερμός σε Ρώμη, Βαρσοβία και Μούρθια

Ειδικοί πυροτεχνουργοί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο αεροσκάφη της Ryanair, ένα που προερχόταν από τη Λισαβόνα και ένα από το Δουβλίνο, έπειτα από ανώνυμες πληροφορίες για πιθανή τοποθέτηση βόμβας.

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Απειλές δέχθηκαν επίσης πτήση της LOT Polish Airlines από το Χίθροου προς τη Βαρσοβία, καθώς και πτήση της Ryanair από το Μάντσεστερ προς τη Μούρθια, στη νότια Ισπανία.

Παράλληλα, καθηλώθηκαν πτήσεις από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία και από το Μπέργκαμο προς τη Σόφια, έπειτα από παρόμοιες απειλές.

Προειδοποίηση δέχθηκε και πτήση της Ryanair από το Δουβλίνο προς τη Σόφια, η οποία μετέφερε 185 επιβάτες και ελέγχθηκε κατά την άφιξή της.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, σημειώνονται μόλις μία ημέρα μετά την απειλή που δέχθηκε πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Βουλγαρία, η οποία συνοδεύτηκε από μαχητικό αεροσκάφος και αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως.

Συνολικά, οι αναγκαστικές προσγειώσεις έφτασαν τις οκτώ μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Ανάμεσα στους επιβάτες μαθητές εβραϊκού σχολείου

Πτήση της LOT Polish Airlines απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ωστόσο, έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας, εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο «Μόντλιν﻿» της πολωνικής πρωτεύουσας.

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Η ειδοποίηση για την απειλή ανακοινώθηκε στις 9:54 τοπική ώρα. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 MAX 8, προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 10:01.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου «Μόντλιν» δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας προχωρούν στην επαλήθευση της αναφερόμενης απειλής.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 181 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί μαθητές εβραϊκού σχολείου στο βορειοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Οι έφηβοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτική επίσκεψη για το Ολοκαύτωμα στα πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς, της Τρεμπλίνκα και του Μαϊντάνεκ.

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Πηγή: Χ

Σε πανικό οι γονείς των μαθητών

Μητέρα ενός 16χρονου μαθητή που επέβαινε στο αεροσκάφος περιέγραψε τον πανικό που ένιωσε όταν έλαβε μήνυμα από τον γιο της, με το οποίο την ενημέρωνε ότι η πτήση είχε εκτραπεί.

«Εκείνη τη στιγμή ένιωσα απόλυτο πανικό και έφυγα τρέχοντας από το γραφείο μου, προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί του», δήλωσε στην Telegraph.

Το αεροδρόμιο «Μόντλιν» της Βαρσοβίας παραμένει κλειστό μετά την ειδοποίηση ασφαλείας, με εκπρόσωπό του να υπογραμμίζει: «Η ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων και των εργαζομένων του αεροδρομίου αποτελεί αυτή τη στιγμή την ύψιστη προτεραιότητά μας».

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Έλεγχοι σε πτήσεις προς Ισπανία και Βουλγαρία

Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι αεροσκάφος της Ryanair από το Μάντσεστερ προς τη Μούρθια δέχθηκε απειλή.

Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι απειλή αναφέρθηκε και σε πτήση της SAS από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία, η οποία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σοπέν και υποβλήθηκε σε ελέγχους. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε, πάντως, ότι η λειτουργία του συνεχιζόταν κανονικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, ένας διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου είχε κλείσει.

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Η SAS, η οποία εκτελούσε την πτήση από την Κοπεγχάγη, επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν.

Όσον αφορά την πτήση της Ryanair προς την Ισπανία, στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, σύμφωνα με τον Francisco Lucas, εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μούρθια.

«Μετά την προσγείωση, περίπου στις 10:50, ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία ασφαλείας και το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Επιβάτιδα της πτήσης δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη πιθανής απειλής για βόμβα μέχρι τη στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώθηκε. «Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα κατά τη διάρκεια της πτήσης», ανέφερε η Σάρα στο BBC Radio 5 Live. «Το αεροπλάνο σταμάτησε αρκετά απότομα και στη συνέχεια μας κράτησαν στον διάδρομο για περίπου 30 λεπτά».

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Όπως περιέγραψε, δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό από τη στιγμή που το αεροσκάφος βρέθηκε στο έδαφος, όταν περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πυροτεχνουργούς.

«Στη συνέχεια, έφτασαν τα πυροσβεστικά οχήματα και η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και μας ζητήθηκε να εκκενώσουμε το αεροσκάφος», πρόσθεσε.

Οι επιβάτες συνοδεύτηκαν μακριά από το αεροπλάνο και αναγκάστηκαν να περπατήσουν από τον διάδρομο προς το αεροδρόμιο, αφήνοντας πίσω τους τις αποσκευές τους.

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«Μόνο αργότερα μας ενημέρωσαν ότι επρόκειτο για πραγματική απειλή, για απειλή βόμβας εναντίον του ίδιου του αεροσκάφους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αντιτρομοκρατικές μονάδες πραγματοποιούν ελέγχους στα αεροσκάφη για τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών.

Ουγγρικά μαχητικά πέταξαν για να συνοδεύσουν την πτήση της Wizz Air

Στο χθεσινό επεισόδιο με την πτήση της Wizz Air, ένα ουγγρικό μαχητικό Gripen απογειώθηκε για να συνοδεύσει το επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας, Ρομουλούζ Ρουζίν Ζέντι, δήλωσε χθες ότι το μαχητικό κινητοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνοδεύσει το αεροσκάφος και να διασφαλίσει την ασφαλή προσγείωσή του.

«Οι στρατιώτες μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι μπορούν να κινητοποιηθούν αμέσως, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και να εγγυηθούν την ασφάλεια του ουγγρικού εναέριου χώρου», ανέφερε.

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Το Airbus A321, με προορισμό τη Σόφια, είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, ωστόσο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει αναστροφή πάνω από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, έπειτα από την προειδοποίηση.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στο αεροσκάφος στο διεθνές αεροδρόμιο «Φέρεντς Λιστ» της Βουδαπέστης, ωστόσο η Wizz Air επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πτήση από το Λονδίνο-Λούτον προς τη Σόφια εκτράπηκε προς τη Βουδαπέστη, έπειτα από απειλή για βόμβα που ελήφθη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο ''Φέρεντς Λιστ'' της Βουδαπέστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες ασφαλείας. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε καθορισμένη θέση στάθμευσης, όπου οι αρμόδιες αρχές πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους στο αεροσκάφος και στους επιβάτες. Η Wizz Air συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στη Σόφια περίπου στις 13:25 τοπική ώρα.

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Ωστόσο, στον χάρτη της πλατφόρμας καταγράφεται η αλλαγή πορείας του Airbus A321 προς την Ουγγαρία, πάνω από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.