Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καταγγέλλει τις απειλές του Τραμπ για επιστροφή του Ιράν στην «εποχή του Λίθου» - iefimerida.gr

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απάντησε στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα που θα γυρίσουν το Ιράν στην «εποχή του Λίθου».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε δήλωση με την οποία καταδικάζει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις συνεχείς επιθέσεις τους σε υποδομές πολιτών στο Ιράν, αναφέροντας ότι «ο εχθρός δηλώνει απερίσκεπτα ότι θέλει να γυρίσει το Ιράν στην 'εποχή του Λίθου' με τις επιθέσεις του».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές γέφυρες, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις «αποτελούν εκδηλώσεις εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το δολοφονικό καθεστώς του Ισραήλ», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είναι κρίμα… που χτυπούν όλο και πιο δυνατά κάθε μέρα τον τύμπανο του πολέμου, των απειλών και της καταστροφής, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί παραμένουν σιωπηλοί και αδιάφοροι, και ίσως ακόμη και συνένοχοι στην επιθετικότητα, γίνονται συνεργοί στην ανάφλεξη αυτής της φωτιάς», δήλωσε ο Χαμενεΐ.