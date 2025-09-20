Η Χαμάς πυροβόλησε κατά ομάδας του ΟΗΕ που εργαζόταν για νέο διάδρομο βοήθειας στη Γάζα, καταγγέλει το Ισραήλ - iefimerida.gr

Υπηρεσία του Ισραήλ στην Γάζα κατήγγειλε επίθεση της Χαμάς σε ομάδα του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, έλαβε το Σαββατοκύριακο αναφορά από εκπροσώπους του ΟΗΕ ότι, κατά τη διάρκεια εργασιών για το άνοιγμα μιας νέας διαδρομής για φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ προς τη ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική» στη νότια Λωρίδα της Γάζας, «ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς απείλησαν και εκ προθέσεως πυροβόλησαν κατά ομάδας του ΟΗΕ που επιχειρούσε στο σημείο και την εξανάγκασαν να αποχωρήσει από την περιοχή εργασιών».

Αναφορές ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε ομάδα του ΟΗΕ

«Αναφέρθηκε επίσης ότι οι τρομοκράτες κατέλαβαν οχήματα του ΟΗΕ και τα χρησιμοποίησαν για να τοποθετήσουν ένα φράγμα από άμμο στη διαδρομή, με σκοπό να αποτρέψουν τη μελλοντική διέλευση φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας προς την περιοχή», προσθέτει το COGAT, μετέδωσαν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με το COGAT, τον φορέα του Υπουργείου Άμυνας που είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της βοήθειας προς τη Γάζα, η νέα διαδρομή αποτελεί μέρος των ανθρωπιστικών προσπαθειών εν μέσω της ισραηλινής επίθεσης στην Πόλη της Γάζας. Επρόκειτο να ανοίξει τις επόμενες ημέρες ώστε να «αυξηθεί ο αριθμός των φορτηγών βοήθειας που φτάνουν στην ανθρωπιστική ζώνη, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, σκηνών και προμηθειών στέγασης, σύμφωνα με τον πληθυσμό που μετακινείται νότια από την Πόλη της Γάζας για την προστασία του».

Ο επικεφαλής του COGAT, Υποστράτηγος Γασάν Αλιάν, δήλωσε: «Η Χαμάς αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, αλλά μόνο για τα τρομοκρατικά της κίνητρα».

Καταγγελία για κλοπή οχημάτων του ΟΗΕ

«Ακόμα και καθώς το κράτος του Ισραήλ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Χαμάς απεγνωσμένα προσπαθεί να το ματαιώσει, εγκαταλείποντας για άλλη μια φορά τους κατοίκους που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και υποδουλώνοντάς τους για να διασφαλίσει την επιβίωσή της», πρόσθεσε.

Η επίθεση εναντίον των ομάδων του ΟΗΕ στη νότια Γάζα έρχεται έπειτα από την ανακοίνωση του COGAT την Παρασκευή ότι ένοπλοι της Χαμάς «με θράσος λήστεψαν» τέσσερα φορτηγά της UNICEF που μετέφεραν βρεφικό γάλα στην Πόλη της Γάζας την προηγούμενη ημέρα.