Χαμάς: Επαναβεβαίωσε στον Κούσνερ τη δέσμευση για αφοπλισμό -Το κρίσιμο τετ α τετ με Νετανιάχου - iefimerida.gr

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο διπλωματικό μέτωπο για τη Γάζα, καθώς ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε την Κυριακή στην Αίγυπτο με την ηγεσία της Χαμάς, σε μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει την εφαρμογή της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, απαίτησε από την ηγεσία της Χαμάς συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα βήματα για τον αφοπλισμό της Γάζας. Η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι δεν αρκείται πλέον σε απλές διαβεβαιώσεις.

Η Χαμάς συμφώνησε με τον αμερικανικό οδικό χάρτη, αλλά έθεσε ως προϋποθέσεις τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη ισραηλινή αποχώρηση. Στη δημόσια ανακοίνωσή της, απέφυγε την άμεση αναφορά στον αφοπλισμό.

Το δυσκολότερο βήμα για την αμερικανική διπλωματία είναι η συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει απορρίψει το σχέδιο, απαιτώντας «πραγματικό» αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ισραηλινή αποχώρηση.

Η Χαμάς πιέζει πλέον για τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του σχεδίου από το Ισραήλ. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει στάσιμη, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται πηγή με άμεση γνώση της συνάντησης, η ηγεσία της Χαμάς επαναβεβαίωσε στον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου και γαμπρό του τη δέσμευσή της για αφοπλισμό και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

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Ο Κούσνερ, ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν αρκείται πλέον σε διαβεβαιώσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το Axios, ζήτησε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα βήματα, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν εμπιστεύεται τη Χαμάς ως προς την τήρηση της δέσμευσής της.

«Πράξεις, όχι μόνο λόγια» -Τι ζήτησε ο Κούσνερ

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο αφοπλισμός της Χαμάς, αλλά και το μέλλον της διακυβέρνησης της Γάζας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Κούσνερ τόνισε στη Χαμάς ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα βήματα για τον αφοπλισμό της, προκειμένου να υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις από το Ισραήλ. Στα βήματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται η μεταβίβαση της κυβερνητικής εξουσίας σε παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση και η διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

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Η αμερικανική πλευρά φέρεται να διαμήνυσε ότι, εφόσον υπάρξουν πραγματικά βήματα αφοπλισμού από τη Χαμάς, οι ΗΠΑ θα πιέσουν το Ισραήλ να προχωρήσει στα λεγόμενα «αντίστοιχα βήματα».

Αυτά περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, την έναρξη έργων ανοικοδόμησης στην περιοχή της Ράφα και τη συζήτηση για αρχικές ισραηλινές αποχωρήσεις από τμήματα του θύλακα. Παράλληλα, το «Συμβούλιο Ειρήνης» επιδιώκει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

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Σύμφωνα με το Axios, οι ηγέτες της Χαμάς ζήτησαν από τον Κούσνερ να μεταφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι παραμένουν δεσμευμένοι στον αφοπλισμό.

Ωστόσο, η δημόσια ανακοίνωση της οργάνωσης μετά τη συνάντηση δεν έκανε ρητή αναφορά στον αφοπλισμό. Η Χαμάς ανέφερε ότι συμφωνεί με τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου, ζητώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, συνεχή ανθρωπιστική βοήθεια και έναρξη της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς εξέφρασε επίσης, σύμφωνα με το Axios, τη δυσαρέσκειά της για την ισραηλινή πολιτική στη Γάζα και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Το μεγάλο τεστ με Νετανιάχου

Το επόμενο και ίσως δυσκολότερο βήμα για τον Κούσνερ είναι η συνάντησή του με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ισραήλ.

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Ο Αμερικανός απεσταλμένος, μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον Νικολάι Μλαντένοφ, αναμένεται να συζητήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τα αντίστοιχα μέτρα που θα πρέπει να λάβει το Ισραήλ, εφόσον η Χαμάς αρχίσει να προχωρά στον αφοπλισμό της. Η επίσκεψη Κούσνερ στο Ισραήλ και η συνάντηση με τον Νετανιάχου είχαν προαναγγελθεί από το Axios.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Νετανιάχου έχει ήδη απορρίψει τον αμερικανικό οδικό χάρτη και έχει απαιτήσει «πραγματικό» αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.

Έτσι, ο Κούσνερ βρίσκεται ουσιαστικά μπροστά σε δύο παράλληλες απαιτήσεις: να εξασφαλίσει από τη Χαμάς συγκεκριμένες ενέργειες για τον αφοπλισμό της και ταυτόχρονα να πείσει το Ισραήλ ότι πρέπει να ανταποκριθεί με συγκεκριμένες κινήσεις.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας σε παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή και να μην παρεμβαίνει στη λειτουργία της.

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Ζητά όμως από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσυρθεί στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» πριν από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου. Η συγκεκριμένη γραμμή δεν έχει καθοριστεί με απόλυτη ακρίβεια, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 60% της Γάζας.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από θέσεις που θεωρεί στρατηγικά κρίσιμες προτού διασφαλιστεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα

Η Χαμάς ζητά πλέον από τους μεσολαβητές και το «Συμβούλιο Ειρήνης» να πιέσουν το Ισραήλ να αποδεχθεί τον αμερικανικό οδικό χάρτη και να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

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Μετά την έγκριση του οδικού χάρτη από όλες τις πλευρές, προβλέπεται περίοδος 14 ημερών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Στη συνάντηση του Κούσνερ με τη Χαμάς συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης Χαλίλ αλ-Χάγια, ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο Τόνι Μπλερ και ανώτεροι σύμβουλοι του «Συμβουλίου Ειρήνης». Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Ο Κούσνερ ευχαρίστησε τη Χαμάς για τη συνεργασία της στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάκτησης των σορών των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, ενώ οι εκπρόσωποι της οργάνωσης ευχαρίστησαν την κυβέρνηση Τραμπ για τις προσπάθειες βελτίωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

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Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το Axios, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι επισήμανε στον Κούσνερ ότι μεγάλο μέρος της αστάθειας στην περιοχή τα τελευταία χρόνια συνδέεται με τη Γάζα και ότι η σταθεροποίηση του θύλακα θα μπορούσε να συμβάλει στην ευρύτερη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η συνάντηση Κούσνερ - Χαμάς θα μετατραπεί σε πραγματικά βήματα επί του πεδίου ή θα παραμείνει σε επίπεδο δεσμεύσεων. Και ακόμη περισσότερο, αν ο Νετανιάχου θα δεχθεί να κάνει τις «αντίστοιχες κινήσεις» που ζητά η Ουάσιγκτον.

Στη Γάζα, πάντως, η κατάσταση παραμένει δραματική. Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, ενώ συνεχίζονται οι αναφορές για νεκρούς και τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα.

Η σημερινή συνάντηση Κούσνερ - Νετανιάχου αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία: η Ουάσιγκτον επιχειρεί να μετατρέψει τη δέσμευση της Χαμάς για αφοπλισμό σε συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ παράλληλα καλείται να πείσει το Ισραήλ να κάνει το δικό του βήμα προς την επόμενη φάση της συμφωνίας.