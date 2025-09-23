 Χαμάς για την ομιλία Τραμπ: Το μόνο εμπόδιο στην επίτευξη εκεχειρίας είναι ο Νετανιάχου - iefimerida.gr
Χαμάς για την ομιλία Τραμπ: Το μόνο εμπόδιο στην επίτευξη εκεχειρίας είναι ο Νετανιάχου

Μέλη της Χαμάς στη Γάζα
Μέλη της Χαμάς στη Γάζα / Φωτογραφία αρχείου: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Χαμάς απέρριψε την κατηγορία του Ντόναλντ Τραμπ βάσει της οποίας η παλαιστινιακή οργάνωση εμποδίζει τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα.

«Η Χαμάς δεν υπήρξε ποτέ ένα εμπόδιο στη σύναψη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η αμερικανική διοίκηση, οι μεσολαβητές και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζουν πως ο εγκληματίας πολέμου (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου είναι ο μοναδικός που εμποδίζει όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας», αναφέρει η οργάνωση σε ένα δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός.

