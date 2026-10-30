Viral στιγμιότυπο από το Halloween στον Λευκό Οίκο: Παιδάκια εμφανίστηκαν ντυμένα Σοβιετικός στρατιώτης και μικρή Ρωσίδα - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τη χθεσινή, καθιερωμένη ετήσια γιορτή του Halloween στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, υποδέχθηκαν και μοίρασαν γλυκά σε εκατοντάδες παιδιά, που είχαν μεταμφιεστεί για το Halloween σε γνωστούς χαρακτήρες, όπως η Barbie, ο Tigger και ο Batman.

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Κάποια παιδάκια εμφανίστηκαν ντυμένα ως ιστορικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δύο πιτσιρίκια όμως τράβηξαν το ενδιαφέρον, όταν στάθηκαν μπροστά στο προεδρικό ζεύγος με… ρωσική μεταμφίεση.

Halloween στον Λευκό Οίκο: Παιδάκια εμφανίστηκαν ντυμένα Σοβιετικός στρατιώτης και μικρή Ρωσίδα

Halloween στον Λευκό Οίκο: Παιδάκια εμφανίστηκαν ντυμένα Σοβιετικός στρατιώτης και μικρή Ρωσίδα

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Στολές με σοβιετικό χαρακτήρα

Κάποια στιγμή, μπροστά στον χαμογελαστό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία στάθηκε ένα αγοράκι με μια στολή που έμοιαζε πολύ με τις στρατιωτικές στολές της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης, φορώντας ένα καπέλο σοβιετικού τύπου και ένα έμβλημα του σώματος των αρμάτων μάχης στο μανίκι του.

Το μικρό παιδί συνοδευόταν από ένα κοριτσάκι που φορούσε ένα ρωσικό παραδοσιακό φόρεμα σαράφαν και το χαρακτηριστικό «στέμμα» - καπέλο κοκόσνικ στα μαλλιά του.

Το προεδρικό ζεύγος υποδέχτηκε θερμά τα δύο παιδιά και η Μελάνια Τραμπ άγγιξε ακόμη και το καπέλο του νεαρού «στρατιώτη», σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral.

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Σε μια εποχή που οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζονται, η συμμετοχή των δύο παιδιών με στολές Σοβιετικού στρατιώτη και παραδοσιακής Ρωσίδας στον εορτασμό στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίστηκε ως μια από τις «αξιοσημείωτες λεπτομέρειες» της εκδήλωσης.