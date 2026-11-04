Χακίμ Τζέφρις: Έτοιμος να γράψει ιστορία, θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων - iefimerida.gr

Ο Χακίμ Τζέφρις βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική πολιτική ευκαιρία, καθώς ενδέχεται να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ιστορία των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή και βουλευτής της Νέας Υόρκης αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της προσπάθειας του κόμματός του να ανακτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις ενδιάμεσες εκλογές.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας The Washington Post, ο Τζέφρις θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αναλάβει την προεδρία της Βουλής τον Ιανουάριο, εφόσον οι Δημοκρατικοί επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις και εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, κάτι που δείχνει να έχει «κλειδώσει» από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Ποιος είναι ο Χακίμ Τζέφρις

Γεννημένος το 1970 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο Τζέφρις μεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονη κοινωνική ευαισθησία. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, δημόσια πολιτική και νομική, ενώ πριν εισέλθει στην πολιτική σταδιοδρομία εργάστηκε ως δικηγόρος.

Η πολιτική του προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τη μετριοπάθεια, τον διάλογο και την προσπάθεια οικοδόμησης συναινέσεων μεταξύ διαφορετικών τάσεων του Δημοκρατικού Κόμματος. Ωστόσο, η ενδεχόμενη ανάληψη της προεδρίας της Βουλής θα τον φέρει αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί ένα κόμμα με διαφορετικές ιδεολογικές προτεραιότητες.

Η πιθανή εκλογή του δεν θα αποτελούσε μόνο προσωπική πολιτική επιτυχία, αλλά και ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της φυλετικής εκπροσώπησης και της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.