Αμερικανός τουρίστας «χάκαρε» κλιματιστικό σε ιαπωνικό ξενοδοχείο με τη «Nano Banana AI» της Google, στις 4 το πρωί - iefimerida.gr

Στο Τόκιο, ένας Αμερικανός τουρίστας χρησιμοποίησε ένα εργαλείο AI της Google για να καταφέρει να ρυθμίσει το... κλιματιστικό.

Ο Αμερικανός ταξιδιώτης βρέθηκε στις τέσσερις τα ξημερώματα μπροστά σε μια ιαπωνική κλιματιστική μονάδα, ωστόσο το τηλεχειριστήριο ήταν στην ιαπωνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ρύθμιση της θερμοκρασίας και του ανεμιστήρα.

Η λύση ήρθε από την Google

Όπως μετέδωσε το NDTV, ο τουρίστας χρησιμοποίησε το πειραματικό εργαλείο «Nano Banana AI».

Φωτογράφισε το τηλεχειριστήριο και χρησιμοποιώντας το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google μετέφρασε από τα ιαπωνικά γράματα στα αγγλικά, κάνοντας έτσι τη χρήση του χειριστηρίου πανεύκολη.

Nano Banana AI: Από την εικόνα σε ένα «έξυπνο εγχειρίδιο»

Το εργαλείο της Google δεν περιορίστηκε σε λέξεις, αλλά, αντίθετα, αναγνώρισε σύμβολα, διάταξη και συμφραζόμενα, δημιουργώντας έναν οδηγό χρήσης που αντικαθιστά τα ιαπωνικά κουμπιά με αγγλικές οδηγίες.

Το εργαλείο λειτουργεί σε browser και είναι δωρεάν σε πολλές συσκευές, ενσωματώνοντας τις δυνατότητες του ευρύτερου συστήματος Gemini της Google.

Μέρος του Gemini και πειραματικό εργαλείο

Το Nano Banana αποτελεί μέρος της Gemini-Bild AI και στην έκδοση Nano Banana 2 παρέχει δυνατότητες δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων, συνδυάζοντας ανάλυση εικόνας και αναγνώριση κειμένου με λειτουργίες που μετασχηματίζουν το περιεχόμενο. Η Google το χρησιμοποιεί και ως πεδίο δοκιμών για μελλοντικά προϊόντα.