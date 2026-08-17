Τεράστιες καταστροφές στη Χαβάη από τον τυφώνα Λάλα: Χάος από πλημμύρες, κατολισθήσεις -Οδηγίες στους τουρίστες - iefimerida.gr

Καταστροφές και τουλάχιστον έναν νεκρό άφησε πίσω του ο τυφώνας Λάλα (Hurricane Lala) στη Χαβάη, με τα μεγαλύτερα προβήματα να εντοπίζονται στο Μεγάλο Νησί.



Οι σφοδρές πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, τα τεράστια κύματα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και τις μετακινήσεις στις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

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Τουλάχιστον 100 σπίτια παρασύρθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο Μεγάλο Νησί, κυρίως λόγω των ορμητικών χειμάρρων, ενώ περισσότερα από 219.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και νοσοκομεία σε όλη την πολιτεία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας ενώ πάνω από 190 πτήσεις αναβλήθηκαν και δεκάδες ακυρώθηκαν.

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Τα αεροδρόμια Hilo και Kona έκλεισαν προσωρινά αλλά έχουν πλέον επαναλειτουργήσει ενώ ο τυφώνας έχει πλέον εξασθενήσει σε τροπική καταιγίδα.

Επιπλέον, αρκετές γέφυρες στο οδικό δίκτυο έχουν καταστραφεί, απομονώνοντας ορισμένες κοινότητες και δυσκολέυοντας την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Οδηγίες στους επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και το κολύμπι στις εξωτικές παραλίες

Οι αρχές του εξωτικού παράδεισου συνιστούν στους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες της Χαβάης να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους και να μένουν μακριά από τον ωκεανό λόγω επικίνδυνων ρευμάτων.

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Επίσης, έχει εκδοθεί οδηγία για μολυσμένα παράκτια ύδατα σε ολόκληρη την πολιτεία λόγω των τεράστιων ποσοτήτων λάσπης και απορριμμάτων που κατέληξαν στη θάλασσα.