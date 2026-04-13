H Κύπρος απαντά στον Φιντάν: «Αποπροσανατολιστικές δηλώσεις με αλλότριους σκοπούς» - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την Ελλάδα, απαντώντας στις πρόσφατες αναφορές του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, η Λευκωσία

κανει λόγο για δηλώσεις που εξυπηρετούν «αλλότριους σκοπούς» και τονίζει ότι ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και υπευθυνότητα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ενεργό μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν διακατέχεται από «αναθεωρητικές αντιλήψεις» ούτε επιδιώκει περιφερειακή ηγεμονία, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Τουρκία στην περιοχή.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τέτοιες βλέψεις. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει επίσης το ζήτημα της τουρκικής παρουσίας στο νησί, σημειώνοντας ότι η Τουρκία «κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος», διατηρώντας, όπως αναφέρει, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Καταλήγοντας, η Λευκωσία απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις Φιντάν, χαρακτηρίζοντάς τες αποπροσανατολιστικές και τονίζοντας ότι στόχος τους είναι η πρόκληση έντασης στην περιοχή.