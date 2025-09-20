H κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την πώληση όπλων αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει στο Ισραήλ όπλα και οπλικά συστήματα αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων.

Το πακέτο - μια νέα ώθηση υποστήριξης για τον σύμμαχο των ΗΠΑ Ισραήλ, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα – περιλαμβάνει την πώληση 30 ελικοπτέρων AH-64 Apache αξίας 3,8 δισ. δολαρίων, 3.200 οχημάτων εφόδου πεζικού αξίας 1,9 δισ. δολαρίων για τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλη πηγή που είναι ενήμερη για την πρόταση, όπως μεταδίδει το Associated Press, καθώς και ανταλλακτικά για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και συστήματα παροχής ενέργειας αξίας 750 εκατ. δολαρίων.

Τα όπλα δεν θα παραδοθούν στο Ισραήλ για δύο έως τρία χρόνια ή και περισσότερο.

Η είδηση για την προτεινόμενη πώληση έρχεται καθώς έχουν βαλτώσει τα σχέδια των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που μαίνεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης κατά ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ, που προκάλεσε την κατακραυγή μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ διατήρησαν την υποστήριξή τους παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση στο Ισραήλ και τις προσπάθειες ενός αυξανόμενου αριθμού Δημοκρατικών της Γερουσίας να εμποδίσουν την πώληση επιθετικών όπλων στο Ισραήλ, που συνεχίζει την χερσαία επίθεση στη Γάζα. Την Πέμπτη, ομάδα γερουσιαστών κατέθεσε το πρώτο ψήφισμα στη Γερουσία που καλεί σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Η Βρετανία, που είχε αναστείλει πέρυσι τις εξαγωγές ορισμένων όπλων στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πρόσφατα απαγόρευσε σε ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να παραβρεθούν στη μεγαλύτερη έκθεση όπλων της χώρας.