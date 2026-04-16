Ενώ ο κόσμος μάχεται για το πετρέλαιο, η Κίνα φτιάχνει αεροπλάνα που δουλεύουν με... νερό - iefimerida.gr

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από αεροδρόμιο της πόλης Τσουτσόου, ανήλθε σε υψόμετρο 300 μέτρων και παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά. Με την προσγείωσή του, η Κίνα ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμαστική πτήση παγκοσμίως ενός turboprop κινητήρα υδρογόνου κατηγορίας megawatt.
Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, βάρους 7,5 τόνων, ήταν εξοπλισμένο με τον κινητήρα AEP100, ο οποίος αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την Aero Engine Corporation of China (AECC).
