H Ισπανία παρατείνει τη λειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού μέχρι το 2030 - iefimerida.gr

Η ισπανική κυβερνηση παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Αλμαράθ (δυτικά), του μεγαλύτερου της χώρας, «μέχρι τις 8 Ιουνίου 2030», σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η τύχη των δύο αντιδραστήρων του Αλμαράθ, που εγκαινιάστηκαν στις αρχές των χρόνων του 1980 και υποτίθεται ότι θα έκλειναν το 2027 και 2028, αποτελούσε μέχρι τώρα αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ των τριών ενεργειακών επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν οι εγκαταστάσεις (Iberdola, Endesa και Naturgy) και της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, που έχει δεσμευθεί για την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας μέχρι το 2030.

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Όμως η τεράστια, άνευ προηγουμένου διακοπή ρεύματος στην Ιβηρική χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, στη συνέχεια, πιο πρόσφατα, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειες, είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν και πάλι οι συζητήσεις για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ισπανίας, τη στιγμή που η κυβέρνηση υπολογίζει σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική…).

Στα μέσα Ιουλίου, η αρχή πυρηνικής ασφάλειας στην Ισπανία (CSN) είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της παράτασης λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Αλμαράθ, στην περιφέρεια Εστεμαδούρα, που αντιπροσώπευε πέρυσι το 7% της παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ισπανία.

Από την πλευρά του, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε θέσει πολλές προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει μία τέτοια απόφαση, κυρίως ότι ο σταθμός θα παρουσίαζε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και ότι η παράταση λειτουργίας δεν θα συνεπαγόταν κανένα επιπλέον κόστος για τους φορολογουμένους.

Το κλείσιμο του Αλμαράθ είχε αποφασιστεί το 2019 για το 2028, όμως μετά τη σημαντική διακοπή ρεύματος που έπληξε την Ισπανία τον Απρίλιο του 2025, οι επαγγελματίες του τομέα ασκούσαν πίεση για την παράταση αυτής της προθεσμίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος για τον ηλεκτρικό εφοδιασμό της χώρας.

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Στο απόγειο του ενθουσιασμού για την ατομική ενέργεια, στα χρόνια του 1980, η Ισπανία διέθετε οκτώ σταθμούς, που παρείχαν το 38% της ηλεκτρικής ενέργειάς της.

Σήμερα, έχει «μόλις» πέντε με επτά αντιδραστήρες που αποτελούσαν το 19% του ηλεκτρικού μείγματός της το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,

Από την πλευρά τους, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφάλισαν το περασμένο έτος σχεδόν το 60% της παραγωγής ηλεκτρισμού. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο το ποσοστό αυτό να φθάσει το 81% το 2030.