H Αυστρία προσελκύει επιστήμονες από ελίτ πανεπιστήμια των ΗΠΑ -«Ευχαριστούμε τον Τραμπ για αυτό το brain gain» - iefimerida.gr

Η Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (ÖAW) έχει προσελκύσει 25 επιστημονικούς ερευνητές από ελίτ πανεπιστήμια των ΗΠΑ. «Ευχαριστούμε τον Τραμπ για αυτό το brain gain», δηλώνει ο πρόεδρος της Ακαδημίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ÖAW, στο πλαίσιο του προγράμματος APART-USA, 25 επιστήμονες από πανεπιστήμια όπως το Harvard, το ΜΙΤ και το Princeton, από μεταδιδακτορικοί ερευνητές έως και καθηγητές σε τομείς όπως η χημεία, η φυσική, οι βιοεπιστήμες, ο πολιτισμός και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, θα λάβουν από 500.000 ευρώ ο καθένας για δύο χρόνια ως υποτροφία και θα εργαστούν σε ένα από τα 12 αυστριακά πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί ή σε ένα από δύο ερευνητικά ιδρύματα. Το πρόγραμμα APART-USA χρηματοδοτείται κατά 70% από το Αυστριακό Ταμείο για το Μέλλον (FZÖ) και κατά 25% από τα επιστημονικά ιδρύματα που θα υποδεχθούν τους ερευνητές.

«Φέρνουν νέες ιδέες, νέες προοπτικές και διεθνή δίκτυα. Πρόκειται για μεγάλο κέρδος για τις επιστήμες στην Αυστρία», δήλωσε ο Χάιντς Φάσμαν, πρόεδρος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών. «Ευχαριστώ τον Τραμπ για αυτό το brain gain. Η αύξηση επιστημονικού δυναμικού σημαίνει κάτι σαν επιστημονικό κέρδος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της αυστριακής κυβέρνησης, η υπουργός Επιστημών Εύα-Μαρία Χολτσλάιτνερ, με το βλέμμα στην αντιπαράθεση του αμερικανού προέδρου με κάποια από τα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, δήλωσε ότι «σε μια εποχή που οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι αυταρχικές τάσεις διεισδύουν στην έρευνα και τη διδασκαλία, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα εναντίον τους».