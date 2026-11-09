Γυναίκα καταγγέλλει τον αδερφό του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ για σεξουαλική κακοποίηση -Την κρατούσε κλειδωμένη, της έδινε ναρκωτικά - iefimerida.gr

Μια γυναίκα καταγγέλλει τον Σαλάχ Φαγέντ, αδελφό του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ,﻿ για σεξουαλική κακοποίηση.



Μιλώντας στο BBC Scotland, η Τζιλ (το όνομα της καταγγέλλουσας έχει αλλάξει για νομικούς λόγους) υποστήριξε ότι τη δεκαετία του 1990, όταν εργαζόταν ως νεαρή υπάλληλος στα Harrods, έπεσε θύμα trafficking, ναρκώθηκε, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και κρατήθηκε παρά τη θέλησή της στη Σκωτία από τον Σαλάχ Φαγέντ.

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Όπως περιέγραψε, πίστευε ότι θα συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών, ωστόσο μεταφέρθηκε με το ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας Φαγέντ στο κτήμα Μπαλναγκάουν, στην περιοχή Ίστερ Ρος των Χάιλαντς της Σκωτίας, όπου, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις.



Όπως εξηγεί το BBC, η Τζιλ είναι μία από τις εκατοντάδες γυναίκες που έχουν καταγγείλει κακοποίηση από τους αδελφούς Φαγέντ. Μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ το 2023, εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο. Πολλές γυναίκες έχουν, επίσης, κατηγορήσει τον αδελφό του, Σαλάχ -ο οποίος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας το 2010- για κακοποίηση. Η Αστυνομία της Σκωτίας ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί τρία άτομα σε σχέση με αξιόποινες πράξεις εις βάρος αρκετών θυμάτων στο Μπαλναγκάουν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η συγκλονιστική περιγραφή για την κακοποίηση

Μιλώντας στο BBC Scotland, η Τζιλ περιέγραψε τον Σάλαχ ως «έναν πολύ σκληρό άνθρωπο», ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα ευάλωτα σημεία της και ασκούσε σχεδόν απόλυτο έλεγχο στη ζωή της. Ανέφερε ότι ξεκίνησε την καριέρα της στα Harrods και αρχικά εργαζόταν σε γραφείο για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, το οποίο βρισκόταν υπό αυστηρή επιτήρηση και στελεχωνόταν κυρίως από νεαρές γυναίκες. Η πρόσβαση στον χώρο ελεγχόταν αυστηρά, ενώ οι εργαζόμενες αποθαρρύνονταν από το να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σύντομα, ωστόσο, της ανατέθηκε να εργάζεται για τον αδελφό του, Σαλάχ. «Σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν καλύτερα. Ο Μοχάμεντ μού φαινόταν ανατριχιαστικός», είπε. Ωστόσο, όπως είπε, η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα. «Με πήγαν στη Σκωτία δύο φορές. Και τις δύο φορές το ταξίδι έγινε με το ιδιωτικό τους αεροσκάφος. Όταν πετούσαμε εκεί, φτάναμε στο Ινβερνές και τα οχήματά τους με παραλάμβαναν από το αεροδρόμιο για να με μεταφέρουν στο κτήμα». Στο κτήμα Μπαλναγκόουν υπήρχαν τρεις κατοικίες, μία για κάθε αδελφό.



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Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Σαλάχ Φαγέντ άρχισε να της χορηγεί παράνομες ουσίες. «Την πρώτη φορά που με ανάγκασε να πάρω τα ναρκωτικά προσπάθησε να με ξεγελάσει για να τα δεχτώ. Με είχε κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο. Μου είπε: "Πρέπει να το πάρεις αυτό, σου κάνει καλό". Είπε ψέματα για το τι ήταν, και όταν αρνήθηκα άρχισε να μου φωνάζει και με ανάγκασε να το πάρω. Τα ναρκωτικά αποτελούσαν μέρος της μεθόδου που χρησιμοποιούσε για να μου επιτεθεί», είπε η Τζιλ και υποστήριξε ότι ο Σαλάχ Φαγέντ έλεγχε τι έτρωγε, τι φορούσε και με ποιους μπορούσε να επικοινωνεί. Όπως τόνισε, το μεγαλύτερο μέρος όσων συνέβαιναν ήταν παρά τη θέλησή της. «Ήμουν απομονωμένη τις περισσότερες φορές. Ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος», είπε, προσθέτοντας ότι εκείνος γνώριζε τις ευάλωτες πλευρές της και τις εκμεταλλευόταν, κάνοντάς την να αισθάνεται ότι ήταν κακός άνθρωπος.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να ξεφύγει, ενώ μόνο σταδιακά συνειδητοποίησε την έκταση της κακοποίησης που είχε υποστεί. Μέχρι τότε, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι πιθανότατα δεν ήταν η μοναδική γυναίκα που είχε βρεθεί σε ανάλογη κατάσταση. «Προσπάθησα να σημάνω συναγερμό, προσπάθησα να προειδοποιήσω τον κόσμο», είπε.



Η Τζιλ δήλωσε στο BBC Scotland ότι γνωρίζει και άλλες γυναίκες οι οποίες κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση από τον Σάλαχ Φαγέντ στη Σκωτία, αν και ορισμένες από αυτές δεν έχουν μιλήσει ποτέ δημόσια για τις εμπειρίες τους. Είπε ότι συμφωνεί με τα αιτήματα ορισμένων θυμάτων για τη διενέργεια επίσημης δημόσιας έρευνας. Σημείωσε, επίσης, πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια επειδή ανησυχούσε ότι οι αστυνομικές έρευνες δεν προχωρούσαν αρκετά σε βάθος. Έχει επικοινωνήσει με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και έχει ξεκινήσει παράλληλα νομικές ενέργειες.



Τα πολυκαταστήματα Harrods, τα οποία δεν ανήκουν πλέον στην οικογένεια Φαγέντ, δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την «αξιοσημείωτη γενναιότητα» των επιζώντων που βγήκαν μπροστά και εξέφρασαν τη στήριξή τους στον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Η εταιρεία έχει ήδη θεσπίσει ένα πρόγραμμα αποζημιώσεων για τα θύματα κακοποίησης που συνδέονται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ. Η Τζιλ ωστόσο δήλωσε ότι οποιαδήποτε αποζημίωση θα αποτελούσε μια μερική μόνο επανόρθωση για τον αντίκτυπο που είχε το γεγονός στη ζωή της. «Επιβαρύνθηκες με όλα αυτά τα έξοδα θεραπείας, επηρεάστηκε η καριέρα σου, επηρεάστηκε η οικογένειά σου· επομένως, ναι, οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Το κορίτσι που ήμουν όταν με έστειλαν σε εκείνον τον άντρα δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είχε γίνει ή πώς θα ήταν η ζωή της. Το έργο της ζωής μου ήταν να προσπαθήσω να συνέλθω από αυτό. Ήταν ένας εξαιρετικά πικρός αγώνας, που κράτησε δεκαετίες».



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Το BBC επικοινώνησε δύο φορές με το Μπαλναγκόουν ζητώντας σχόλιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση.