Γυναίκα έσωσε άντρα που πνιγόταν, στη συνέχεια έμαθε ότι καταζητούνταν για διπλή δολοφονία - iefimerida.gr

Μια γυναίκα που επισκέφθηκε τη Φλόριντα βούτηξε στον ωκεανό για να σώσει έναν άντρα και στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι ήταν καταζητούμενος για διπλή δολοφονία.

Η γυναίκα, που κατονομάστηκε μόνο ως Μπελίντα, περπατούσε κοντά στην παραλία Riomar το πρωί της 24ης Μαρτίου, όταν άκουσε έναν άνδρα να φωνάζει βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε στη θάλασσα και του είπε να ξαπλώσει ανάσκελα και να αφήσει τα κύματα να τον μεταφέρουν. «Έτσι γύρισε ανάσκελα και είπε “είμαι εξαντλημένος, είμαι κουρασμένος”, κι εγώ του είπα: “Κάνε το! Ξάπλωσε ανάσκελα και άφησε τα κύματα να σε παρασύρουν, μπορείς, έλα!”», περιέγραψε η Μπελίντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία δείχνει την Μπελίντα δίπλα στον άνδρα στην ακτή, αφού κατάφερε να βγει από το νερό. Εκείνος της είπε ότι ήταν εξαντλημένος και πως δεν θα ξαναπήγαινε τόσο μακριά και ότι επρόκειτο να πάει «για μεγάλο διάστημα διακοπές».

Η αστυνομία πιστεύει τώρα ότι ο άνδρας είναι ο ύποπτος για διπλή ανθρωποκτονία, Τζέσι Έλις. Η Μπελίντα δήλωσε ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν, αλλά ακόμα και να ήξερε την ταυτότητά του θα τον βοηθούσε και θα είχε καλέσει αμέσως την αστυνομία. «Δεν μπορούσα να τον αφήσω στο νερό, ό,τι και να γίνει. Όλοι περνούν κάτι», είπε η Μπελίντα.

Δράστης διπλής δολοφονίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 64χρονος Έλις πυροβόλησε και σκότωσε την επί 13 χρόνια σύζυγό του και τον συνάδελφό της, με τον οποίο φέρεται να είχε ερωτική σχέση, το πρωί της 24ης Μαρτίου. Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο. Λίγο αργότερα αναφέρθηκε ότι ένας άνδρας εμφανίστηκε στην παραλία να περπατάει μέσα στο νερό με ρούχα, αλλά όταν έφτασαν οι διασώστες διαπίστωσαν ότι δεν χρειαζόταν βοήθεια και έφυγαν, καθώς το όνομα που τους έδωσε ήταν ψεύτικο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργότερα, στο όχημα του Έλις βρέθηκαν βρεγμένα ρούχα, μία άδεια θήκη όπλου, ένας γεμιστήρας και έγγραφα που έδειχναν ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του.

Ο Έλις καταζητείται για διπλή δολοφονία

Ο κατηγορούμενος παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Δεν έχει γίνει σαφές αν τελικά αυτοκτόνησε στον ωκεανό. Καταζητείται για προμελετημένη ανθρωποκτονία, κακούργημα πρώτου βαθμού και, αν βρεθεί ζωντανός, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με θανατική ποινή.