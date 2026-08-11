Απίστευτο: Γυναίκα επέζησε κάτω από τα χαλάσματα 30 ώρες μετά τον φονικό σεισμό στην Κολομβία -Τη βρήκαν διασώστες [βίντεο] - iefimerida.gr

Γυναίκα διασώθηκε από τα ερείπια 30 ώρες μετά τον σεισμό στην Κολομβία και η στιγμή του απεγκλωβισμού της από τους διασώστες κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα Μπογκοτά υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που αναζητούν επιζώντες στην πόλη Κάλι, νοτιοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού.

Περίπου 30 ώρες μετά τον σεισμό, η γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια και σώθηκε.

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Οι Αρχές την αναγνώρισαν ως την Ντιάνα Τρονκόσο, μια νεαρή γιατρό, η οποία βρισκόταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν αυτό κατέρρευσε στην πόλη Κάλι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάστασή της είναι σταθερή.

Η διάσωση της νεαρής στο Κάλι της Κολομβίας

Καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων μετά τον χθεσινό σεισμό εξακολουθεί να αυξάνεται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, 254 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κολομβία.

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Χαρακτηριστικά, τοπικές αναφορές σημειώνουν ότι 101 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη Περέιρα, μία από τις πόλεις που χτυπήθηκαν κληρότερα από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Εν τω μεταξύ, 95 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κάλι.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση κατέγραψε τουλάχιστον 195 νέους αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερους από 3.800.