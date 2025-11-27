30χρονος γυμναστής πέθανε στον ύπνο του μετά από υπερκατανάλωση fast food -Πήρε 13 κιλά σε ένα μήνα για ένα challenge - iefimerida.gr

Ο Ρώσος γυμναστής Ντμίτρι Νουγιάνζιν πέθανε στον ύπνο του ύστερα από μια επικίνδυνη πρόκληση που ο ίδιος είχε σχεδιάσει.

Ο στόχος του ήταν να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος που είχε αναπτύξει για απώλεια βάρους.

Ο 30χρονος πέρασε εβδομάδες τρώγοντας junk food και φέρεται να κατανάλωνε έως και 10.000 θερμίδες καθημερινά, με σκοπό να πάρει τουλάχιστον 25 κιλά, ώστε στη συνέχεια να δείξει στους ακολούθους και στους πελάτες του πόσο γρήγορα θα μπορούσε να χάσει όλο αυτό το βάρος μέσω της δικής του μεθόδου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της «μαραθώνιας» πρόκλησης, ο Νουγιάνζιν έδειχνε στους ακολούθους του το καθημερινό του διαιτολόγιο, που περιλάμβανε γλυκά και κέικ για πρωινό, ζυμαρικά καλυμμένα με μαγιονέζα για μεσημεριανό και μπέργκερ με δύο μικρές πίτσες για δείπνο. Παραδέχτηκε επίσης ότι έτρωγε πατατάκια όλη την ημέρα. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου αποκάλυψε ότι είχε φτάσει τα 105 κιλά, έχοντας πάρει περίπου 13 κιλά σε έναν μήνα.

Ως κίνητρο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμά του, υποσχόταν 10.000 ρούβλια σε οποιονδήποτε ξεπερνούσε τα 100 κιλά και κατάφερνε να χάσει το 10% του σωματικού του βάρους έως την Πρωτοχρονιά.

Λίγο πριν από τον θάνατό του ο προπονητής είχε ακυρώσει τις προπονήσεις, ενημερώνοντας φίλους ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι θα επισκεπτόταν γιατρό. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με φίλους του, η καρδιά του σταμάτησε ενώ κοιμόταν.

Ο Νουγιανζίν ήταν απόφοιτος της Σχολής Ολυμπιακών Εφέδρων του Όρενμπουργκ και του Εθνικού Πανεπιστημίου Φυσικής Κατάστασης στην Αγία Πετρούπολη και είχε δεκαετή πείρα ως προσωπικός προπονητής για κορυφαίους Ρώσους αθλητές. Παράλληλα, είχε εκτίσει οκτάμηνη ποινή το 2022 για κατοχή ναρκωτικών, πριν επιστρέψει στην καριέρα του.

Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, και τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από μηνύματα.