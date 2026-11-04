 Η Γροιλανδία επικύρωσε τη συμφωνία για δύο νέες αμερικανικές βάσεις -Τι προβλέπεται για την παρουσία των ΗΠΑ και τον περιορισμό Κίνας και Ρωσίας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γροιλανδία επικύρωσε τη συμφωνία για δύο νέες αμερικανικές βάσεις -Τι προβλέπεται για την παρουσία των ΗΠΑ και τον περιορισμό Κίνας και Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει χειραψία με τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει χειραψία με τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν / Φωτογραφία αρχείου AP Julia Demaree Nikhinson
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Το νομοθετικό σώμα της Γροιλανδίας ενέκρινε τη συμφωνία ασφαλείας που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία.

Η συμφωνία υπερψηφίστηκε από 16 βουλευτές, ενώ 7 μέλη του κοινοβουλίου επέλεξαν να απόσχουν από την ψηφοφορία.

Το σύμφωνο, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που η αυτόνομη δανική περιοχή αποκτήσει την ανεξαρτησία της.

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Τι προβλέπει η συμφωνία

Βάσει της συμφωνίας, προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων αμερικανικών βάσεων στα νότια και ανατολικά της Γροιλανδίας και τίθεται περιορισμός σε οποιονδήποτε φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να ασκεί έλεγχο σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Κύριος σκοπός είναι η αποτροπή κάθε ενδεχομένου σταδιακής αύξησης της επιρροής της Κίνας ή της Ρωσίας στην περιοχή, ιδίως μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, η αντιπολίτευση, και συγκεκριμένα το εθνικιστικό κόμμα Naleraq, άσκησε κριτική για την έλλειψη χειροπιαστών ανταλλαγμάτων για τη Γροιλανδία.

Το κόμμα, το οποίο είναι υπέρμαχος της άμεσης ανεξαρτητοποίησης της Γροιλανδίας, διεκδικεί, μεταξύ άλλων, οικονομική στήριξη από τις ΗΠΑ και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το ότι η συμφωνία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικά οικονομικά πλεονεκτήματα για τις γροιλανδικές επιχειρήσεις.

Η αντίστοιχη επικύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της Δανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου.

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