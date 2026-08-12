Γροιλανδία: Δεν θα γίνει γεώτρηση πετρελαίου τον χειμώνα, δήλωσε η κυβέρνηση -To επίμαχο έργο στην περιοχή που θέλει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Καμιά γεώτρηση για πετρέλαιο δεν θα γίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δήλωσε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, αναφερόμενη σε έδαφος το οποίο επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι μια αμφιλεγόμενη ερευνητική γεώτρηση στην ανατολική πλευρά του εδάφους αυτού δεν θα μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα για διαδικαστικούς λόγους, σε αντίθεση με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η πετρελαϊκή εταιρία που είναι επικεφαλής του έργου.

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«Η απαραίτητη διοικητική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις δεν θα μπορούν επομένως να εκδοθούν πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της γεώτρησης», έγραψε σε ανακοίνωση η κυβέρνηση της Γροιλανδίας.

Το έργο στο έδαφος που θέλει ο Τραμπ

Το έργο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, το οποίο θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περιοχή που ονομάζεται Νούναπ Κέκα (Jameson Land).

Το πιο κοντινό χωριό, Ιτοκορτουρμίιτ, έχει περίπου 300 κατοίκους και στο αεροδρόμιό του έχει αποθηκευτεί ο εξοπλισμός προετοιμασίας, η άφιξη του οποίου προκάλεσε σκάνδαλο καθώς η αμερικανική εταιρία Greenland Energy δεν είχε τις κατάλληλες άδειες.

Η εταιρία έκτοτε ζήτησε συγγνώμη, αλλά οι αποκαλύψεις αυτές εξόργισαν τους Γροιλανδούς σε μια χρονική στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να θέλει να «ελέγξει» το τεράστιο νησί της Αρκτικής.

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«Ούτε οι προπαρασκευαστικές εργασίες μπορούν να αρχίσουν», πρόσθεσε η κυβέρνηση, καθώς οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί.

Τι ζήτησε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας

Η γροιλανδική κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρία να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της και να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμά της.

«Οι εταίροι επεξεργάζονται στο εξής ένα χρονοδιάγραμμα-στόχο για να λάβουν άδειες τον χειμώνα 2027 - 2028», αντέδρασε η Greenland Energy σε ανακοίνωση.

Δήλωσε ότι «θεωρεί αυτήν την πρόσθετη περίοδο εξέτασης ως ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση του σχεδιασμού του έργου και βελτιστοποίηση των αναγκών σε υλικοτεχνικό επίπεδο και σε υποδομές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ