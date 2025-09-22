Συγκινητικό: Έλαβε γράμμα που έγραψε η μητέρα του πριν 24 χρόνια -Ηταν αεροσυνοδός που σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Ο Τζέβον Καστρίγιο, ένας 30χρονος που μόλις έγινε πατέρας, έλαβε ένα συγκινητικό δώρο: μία επιστολή που είχε γράψει η αεροσυνοδός μητέρα του πριν σκοτωθεί στις επιθέσεις της 11/9.



Ο νεαρός άντρας ήταν μόλις 6 ετών και πήγαινε στο δημοτικό όταν η μητέρα του, η ΣιΣι Λάιλς που εργαζόταν ως αεροσυνοδός σκοτώθηκε μαζί με όλους τους επιβαίνοντες της πτήσης 93 της United Airlines στην οποία έκαναν αεροπειρατεία τρομοκράτες της Αλ Κάιντα.

Στην επιστολή που γράφτηκε τον Μάρτιο του 2001, η Λάιλς επαινούσε τον γιο της της για την πρόοδό του στην ανάγνωση και ευχαριστούσε την δασκάλα του για τη δουλειά της. «Αγαπητή κα Θέρμαν, ο Τζέβον διάβασε ένα βιβλίο χθες το βράδυ που έφερε σπίτι από τη βιβλιοθήκη. Το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος. Του είπα ότι θα σας έγραφα ένα σημείωμα και θα σας έλεγα πόσο εξαιρετική δουλειά έκανε. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτόν και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του στο σπίτι. Και πάλι, σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και το θάρρος σας για τη δουλειά που κάνετε. ΣιΣι Λάιλς», έγραφε η αεροσυνοδός στην επιστολή όπως την διάβασε φωναχτά ο Castrillo στο WPTV.

Ο 30χρονος δάκρυσε καθώς διάβαζε την επιστολή που φύλαγε εδώ και χρόνια η δασκάλα του Τάμι Θέρμαν. «Ως μαμά, ξέρω ότι πρέπει να δεις αυτά τα λόγια από τη μαμά σου. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα και εσύ ήσουν ένας υπέροχος μαθητής», του είπε η Θέρμαν.

Η ιστορία της ηρωίδας αεροσυνοδού

Η Λάιλς, πρώην αστυνομικός, είχε καταφέρει να αφήσει ηχητικά μηνύματα και να μιλήσει με τον σύζυγό της ενώ πλήρωμα και επιβάτες προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα. «Έχουν καταλάβει το αεροπλάνο προσπαθώ να είμαι ήρεμη. Γυρίσαμε και άκουσα ότι υπάρχουν αεροπλάνα που έχουν πέσει, έχουν πέσει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου μωρό μου. Σ' αγαπώ», ανέφερε σε μήνυμα που άφησε στον τηλεφωνητή του συζύγου της. Επικοινώνησε ξανά μαζί του λίγο μετά τις 10 π.μ. και μετέφερε το σχέδιο που είχαν για να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές λέγοντας ότι μπορεί να προσπαθήσουν να τους ρίξουν καυτό νερό. Αφού το ζευγάρι προσευχήθηκε μαζί, η Λάιλς είπε: «Ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε τώρα. Συμβαίνει!» πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Το αεροπλάνο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια στις 10:03 π.μ., λίγα λεπτά αφότου η Λάιλς ολοκλήρωσε την τελευταία της συνομιλία με τον σύζυγό της. Η πτήση κατευθυνόταν προς την Ουάσινγκτον, και πολλοί εικάζουν ότι οι τρομοκράτες σχεδίαζαν να χτυπήσουν το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, το Μνημείο της Ουάσινγκτον ή τον Λευκό Οίκο, αλλά τελικά τους εμπόδισαν με γενναιότητα επιβάτες και πλήρωμα. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 δύο ακόμη αεροπλάνα έπεσαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και ένα τρίτο συνετρίβη στο Πεντάγωνο.