Ιστορική βραδιά στην Ουγγαρία: Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 χρόνια -Συντριβή για το κόμμα του, μεγάλος νικητής ο Μάγιαρ - iefimerida.gr

Σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 χρόνια, σε μια νέα σελίδα για την Ουγγαρία.

Ο Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «οδυνηρό», αναγνωρίζοντας την απώλεια της διακυβέρνησης. Ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους του Fidesz και τόνισε την ανάγκη αναδόμησης των κοινοτήτων, υποσχόμενος ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ.

Σε μια διαδικασία που κινήθηκε ομαλά, εκατομμύρια Ούγγροι, με συμμετοχή-ρεκόρ τουλάχιστον στο 77,8%, άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα για το νέο σώμα της Βουλής, των 199 εδρών.

Στις 23:16, με καταμετρημένο το 81,49% των ψήφων, το κόμμα του Μάγιαρ, Tisza, κέρδιζε 137 έδρες, από τις συνολικά 199 έδρες του ουγγρικού κοινοβουλίου, σπάζοντας το φράγμα των 133 εδρών που είναι απαραίτητο για να μπορεί να επιβάλει μεταρρυθμίσεις που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία την οποία είχε θεσμοθετήσει ο Όρμπαν. Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού, την ίδια ώρα, συγκέντρωνε 57 έδρες, ενώ τις υπόλοιπες 7 έδρες κέρδιζε το κόμμα Mi Hazank.

Λίγο μετά τις 22:15, ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε μέσω του Facebook πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

Πανηγυρισμοί στην Ουγγαρία για τη νίκη του Μάγιαρ:

Όρμπαν: Οδυνηρό αποτέλεσμα

Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε λόγο για «οδυνηρό αποτέλεσμα» στις πρώτες του δηλώσεις και είπε στους υποστηρικτές του ότι το καθήκον τους είναι σαφές: «Δεν έχουμε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας».

Ευχαρίστησε τα δυόμισι εκατομμύρια ψηφοφόρους που έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής το κόμμα του, το Fidesz, και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους απογοητεύσει ποτέ.

Συνέχισε λέγοντας: «Ποτέ δεν τα παρατάμε, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος ξέρει για εμάς, ποτέ δεν τα παρατάμε. Οι μέρες που έρχονται είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας».

Ο Όρμπαν λίγο μετά την ομιλία του σε υποστηρικτές του το βράδυ των εκλογών

Εκλογές στην Ουγγαρία: Συμμετοχή-ρεκόρ

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να φτάνει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση-μονομαχία μεταξύ του Βίκτορ Όρμπαν και του κόμματός του Fidesz, απέναντι στον Πέτερ Μάγιαρ και το Τisza που εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πρωτιά για την αντιπολίτευση -αλλά μια πρωτιά από μόνη της δεν αρκεί, χωρίς μια ισχυρή πλειοψηφία που θα μπορεί να ξεπεράσει τα πολιτικά και θεσμικά εμπόδια της 16χρονης κυριαρχίας του Όρμπαν.

Κι όμως, ο Μαγιάρ και το κόμμα του έσπασαν το φράγμα των 133 εδρών.