 Γουίτκοφ: Το «σχέδιο Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα οδηγήσει σε «πρόοδο» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το «σχέδιο Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα οδηγήσει σε «πρόοδο»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ
Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ένα νέο σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ανακοίνωση έκανε ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή
Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι ο Τραμπ παρουσίασε «ένα σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα» σε αυτή τη σύνοδο που διεξήχθη την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες, θα έλεγα ότι είμαστε αισιόδοξοι, ότι τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιου είδους πρόοδο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ το «σχέδιο Τραμπ», όπως το αποκάλεσε, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, «ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και σε εκείνες όλων των γειτονικών χωρών της περιοχής».

Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο «επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Τραμπ».

ΑΠΕ ΜΠΕ

