Γουίτκοφ μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Σημειώθηκε πρόοδος» -Νέα τριμερής για την Ουκρανία με πιθανή συμμετοχή Ευρωπαίων συμφωνήθηκε στη Μόσχα

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία διαπίστωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συζήτησαν με τον Ρώσο πρόεδρο τις εξελίξεις μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Αναχωρώντας από τη Μόσχα με προορισμό το Δουβλίνο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος και αποκάλυψε ότι συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι στον επόμενο γύρο θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι.

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«Πιστεύω ότι σημειώθηκε πρόοδος», δήλωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο CNN. Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι, παρά τις εκτιμήσεις πως δεν θα επαναλαμβάνονταν τριμερείς συνομιλίες, αυτές ξεκίνησαν εκ νέου και συμφωνήθηκε η διεξαγωγή νέας συνάντησης.

«Αυτό είναι που θέλει να δει ο πρόεδρος Τραμπ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. «Είναι εταίροι μας και είναι σημαντικό να συμμετέχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τις συνομιλίες ουσιαστικές και λεπτομερείς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το Κρεμλίνο μιλά για χρήσιμες συνομιλίες

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χρήσιμη τη συνάντηση του Πούτιν με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους. Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ, η αμερικανική πλευρά υποστήριξε την πρόταση του Ρώσου προέδρου για τη δημιουργία κοινής ρωσοουκρανικής ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως μεταδόθηκε από το Interfax, ο Πούτιν πρότεινε η αποστολή να βασιστεί σε αντίστοιχη πρωτοβουλία που είχε εφαρμοστεί στην πόλη Ολέσκι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Μέσω εκείνης της πρωτοβουλίας δόθηκε η δυνατότητα σε κατοίκους να αποχωρήσουν, ενώ μεταφέρθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους επέλεξαν να παραμείνουν.

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Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι η Ρωσία χρειάζεται πέντε ημέρες για να απομακρύνει τις νάρκες από την περιοχή γύρω από την Κοστιαντινίβκα.

Παράλληλα, ο Ουσακόφ ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την Ουκρανία με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της APEC στην Κίνα, μέσα στον μήνα.

Κατά τη συνάντηση, η ρωσική πλευρά επανέλαβε ότι αντιτίθεται σε περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει συζητήσεις για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας.

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Το εδαφικό παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι»

Παρά τις αναφορές περί προόδου, οι διαφωνίες για τα εδαφικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

Το Κίεβο έχει απορρίψει την απαίτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, ως αντάλλαγμα για την ειρήνη. Πρόκειται για περιοχές τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να θέσουν υπό τον έλεγχό τους.

Ο Πούτιν δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής διάθεση να περιορίσει τις εδαφικές του απαιτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δημιουργία ζώνης ασφαλείας σε τμήματα της Ουκρανίας.

Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του επικεφαλής Ρώσου διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος ανέφερε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι «όπου έχει πατήσει το πόδι του Ρώσος στρατιώτης, είναι δικό μας». Σύμφωνα με το TASS, υποστήριξε επίσης ότι κάθε σπιθαμή γης που η Μόσχα θεωρεί ρωσικό έδαφος θα επιστραφεί.

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Η επόμενη ημέρα των συνομιλιών και η εμπλοκή Τραμπ

Οι συνομιλίες στη Μόσχα πραγματοποιήθηκαν μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι πλευρές ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε μια σημαντική ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία για τον ευρύτερο τερματισμό της σύγκρουσης.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους, σημειώνοντας ωστόσο ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Μόσχα.