Γουίτκοφ και Κούσνερ συνάντησαν τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο -Του μετέφεραν τις απόψεις του Πούτιν, «αγκάθι» το εδαφικό

Από τη Μόσχα στο Δουβλίνο, μέσα σε λίγες ώρες, μεταφέρονται οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντώνται στο Δουβλίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις θέσεις της Μόσχας και αναζητώντας περιθώρια συνεννόησης για τη διαπραγματευτική διαδικασία.

Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε πως σημειώθηκε πρόοδος, επιβεβαιώνοντας την επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων και τον ορισμό νέας συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι κατόπιν επιθυμίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το εδαφικό ζήτημα, με επίκεντρο το Ντονμπάς, παραμένει το βασικό σημείο αντιπαράθεσης. Η Μόσχα επιμένει στην αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων, απαίτηση την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι διαβουλεύσεις επεκτείνονται και στο πλαίσιο ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία επιδιώκει συγκεκριμένες εγγυήσεις που θα αποτρέπουν μια μελλοντική ρωσική επίθεση, θέμα που αποτελεί αντικείμενο των αμερικανικών επαφών με Μόσχα και Κίεβο.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά τη συνάντησή τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, συναντώνται στο Δουβλίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου για τις θέσεις που παρουσίασε η ρωσική πλευρά, αλλά και η αναζήτηση περιθωρίων συνεννόησης σε μια διαπραγματευτική διαδικασία που εξακολουθεί να προσκρούει σε σημαντικές διαφωνίες.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι μεταφέρουν τις θέσεις της Μόσχας απευθείας στον Ουκρανό πρόεδρο, μετά τις επαφές που προηγήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, όπου πραγματοποιήθηκαν διήμερες συνομιλίες με τη συμμετοχή Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων.

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Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο CNN ότι σημειώθηκε πρόοδος, επισημαίνοντας ότι συμφωνήθηκε η επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων και ορίστηκε νέα συνάντηση.

«Ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα επανεκκινούσαμε την τριμερή διαδικασία. Την επανεκκινήσαμε. Ορίσαμε νέα συνάντηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα συμμετάσχουν στις επόμενες συνομιλίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους.

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Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τις συζητήσεις με τον Πούτιν και τους υπόλοιπους Ρώσους αξιωματούχους εκτενείς και λεπτομερείς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα επηρεάσουν τις επόμενες πολυμερείς διαβουλεύσεις.

Το Ντονμπάς παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο

Το εδαφικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Η Ρωσία επιμένει στην αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διατηρεί τις απαιτήσεις του για τον έλεγχο των συγκεκριμένων εδαφών, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησής τους στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Βασικό αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι εάν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού στο εδαφικό, χωρίς να παραβιαστούν οι θέσεις που έχει διατυπώσει το Κίεβο.

Στο επίκεντρο και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Πέρα από το εδαφικό, σημαντικό μέρος των διαβουλεύσεων αφορά το πλαίσιο ασφαλείας που θα ισχύσει μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

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Η Ουκρανία επιδιώκει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτρέπουν την επανάληψη μιας ρωσικής επίθεσης, ενώ το ζήτημα των μεταπολεμικών ρυθμίσεων αποτελεί αντικείμενο των επαφών της αμερικανικής πλευράς με τη Μόσχα και το Κίεβο.