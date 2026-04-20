Γονδολιέρης στη Βενετία «έσωσε» την οικογενειακή εκδρομή: Έπιασε το παιχνίδι απαρηγόρητου παιδιού, που είχε πέσει σε κανάλι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα απίστευτα γλυκό βίντεο, με έναν ευγενικό γονδολιέρη να «σώζει» το παιχνίδι ενός μικρού παιδιού από κανάλι της Βενετίας, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα, ένα μικρό αγοράκι κλαίει απαρηγόρητο αφού το κουκλάκι του, ο Stitch, έχει πέσει στα νερά. Στην αγκαλιά του μπαμπά του, κοιτάζει το γαλάζιο παιχνίδι του να επιπλέει στο κανάλι, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πιάσει.

Έσωσε τον Stitch και την ημέρα

Τότε ένας νεαρός γονδολιέρης εμφανίζεται από μία άλλη γόνδολα, περνάει σε αυτή που βρίσκεται δίπλα στο παιχνίδι και σκύβει και βγάζει τον Stitch από το νερό.

Μάλιστα, στύβει το κουκλάκι και το σκουπίζει με μία πετσέτα, πριν απλώσει το χέρι του προς τα πάνω και το δώσει χαμογελαστός στο αγοράκι που κλαίει.

Η μητέρα του παιδιού ακούγεται στο βίντεο να ευχαριστεί με όλη της την καρδιά τον νεαρό καλοσυνάτο γονδολιέρη που έσωσε με την πράξη του όχι μόνο το παιχνίδι του παιδιού, αλλά και την οικογενειακή τους εκδρομή.

Οι χρήστες του διαδικτύου επιβράβευσαν τον γονδολιέρη για τη συμπόνια και την καλοσύνη του με σχόλια όπως «τι υπέροχος και ευγενικός άνθρωπος» και «μια αληθινή πράξη καλοσύνης και ένα ευτυχισμένο τέλος τόσο για το παιδί όσο και για τον Stitch!».