Βίντεο: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ γελά με τις διαδηλώσεις για το κλίμα που η ίδια ξεκίνησε, μετά τη στροφή της στη Γάζα -«Ακόμα το κάνουν αυτό;»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ εμφανίζεται σε απόσπασμα ενός νέου ντοκιμαντέρ να γελάει με την είδηση ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται διαδηλώσεις του κινήματος Fridays for Future, το οποίο η ίδια ξεκίνησε το 2018.



Η 23χρονη σήμερα ακτιβίστρια έγινε γνωστή σε ηλικία μόλις 15 ετών, όταν άρχισε να απέχει από τα μαθήματα κάθε Παρασκευή, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



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Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τη Σουηδία, εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα παγκόσμιο κίνημα, εμπνέοντας εκατομμύρια μαθητές να εγκαταλείψουν τις σχολικές αίθουσες και να βγουν στους δρόμους, συμμετέχοντας σε διαδηλώσεις ανά τον κόσμο.

Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «On Tanks into the Climate Crisis - How Activism is Criminalised», η Τούνμπεργκ εμφανίζεται έκπληκτη όταν πληροφορήθηκε ότι θα πραγματοποιούνταν διαδήλωση του Fridays for Future στο Βερολίνο.

«Αλήθεια; Ακόμα το κάνουν αυτό;» είπε, προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. Μια ακτιβίστρια που καθόταν δίπλα της άρχισε επίσης να γελά, ενώ στη συνέχεια η Τούνμπεργκ στράφηκε προς την κάμερα και φώναξε «Cut».

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Η Τούνμπεργκ έγινε αρχικά γνωστή ως το πρόσωπο του νεανικού κινήματος για το κλίμα. Τα τελευταία χρόνια, η δράση της έχει μετατοπιστεί σε μεγάλο βαθμό προς την υποστήριξη του παλαιστινιακού ζητήματος. Τον περασμένο Δεκέμβριο συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου, σε διαμαρτυρία για τα μέλη της οργάνωσης Palestine Action, που είχαν φυλακιστεί και πραγματοποιούσαν απεργία πείνας. Κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα «Στηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action, αντιτίθεμαι στη γενοκτονία».



Πέρυσι είχε τεθεί υπό κράτηση από τις ισραηλινές δυνάμεις, όταν πολεμικά πλοία αναχαίτισαν τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, στον οποίο επέβαινε. Αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και τον περασμένο Ιούνιο, όταν βρισκόταν σε άλλο πλοίο με προορισμό τα παλαιστινιακά εδάφη.



Πρόσφατα, τάχθηκε στο πλευρό του ράπερ Macklemore, μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Εντ Σίραν εξαιτίας φιλοπαλαιστινιακών δηλώσεων που είχε κάνει σε συναυλία του. Η 23χρονη υποστήριξε δημόσια την «ακύρωση» του Σίραν, ασκώντας του κριτική σε δήλωση που δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

Το απόσπασμα με την Τούνμπεργκ να γελά για τις διαδηλώσεις για το κλίμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ένας χρήστης του X σχολίασε: «Το κλίμα ήταν απλώς η προθέρμανση. Το μίσος για το Ισραήλ είναι η πραγματική δουλειά». Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Ξαφνικά, δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Πάει και η κλιματική "έκτακτη ανάγκη". Αυτό δείχνει και το επίπεδο της αξιοπιστίας της». «Το κίνημα Fridays for Future ήταν εξαρχής κάτι σαν αίρεση· οι ηγέτες του κορόιδευαν κρυφά τους διαδηλωτές τότε, ενώ τώρα τους χλευάζουν ανοιχτά μπροστά στην κάμερα», ανέφερε ένας τρίτος.

Άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, υποστηρίζοντας ότι απλώς χλεύαζε τις διαδηλώσεις επειδή δεν ήταν αρκετά «ριζοσπαστικές».

Η Τούνμπεργκ στην παγκόσμια διάσκεψη για το Κλίμα

Την Τρίτη, η Τούνμπεργκ έδωσε το «παρών» στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα, στην πρώτη της εμφάνιση σε αντίστοιχη διάσκεψη μετά το 2021 και τη σύνοδο της Γλασκώβης, όπου είχε γίνει viral απορρίπτοντας τις υποσχέσεις των παγκόσμιων ηγετών ως «μπλα, μπλα, μπλα».



Η COP31 πραγματοποιείται στην Αττάλεια της Τουρκίας, έπειτα από μια χρονιά με καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, όπως καύσωνες και πλημμύρες, αλλά και μια νέα ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Κατά την άφιξή της, η ακτιβίστρια κατηγόρησε τις χώρες που φιλοξενούν τις συνόδους ότι χρησιμοποιούν τις διοργανώσεις για να «ξεπλύνουν» την εικόνα τους, ενώ επέκρινε την παρουσία λομπιστών που εκπροσωπούν τις βιομηχανίες. «Τα πολιτικά και οικονομικά μας συστήματα έχουν καταστεί ασύμβατα με την ανθρώπινη φύση», είπε.



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Η κλιματική αλλαγή «απειλεί τα πάντα», τόνισε η Τούνμπεργκ, προειδοποιώντας ότι «όλα όσα αγαπάμε, και όλοι όσοι αγαπάμε, βρίσκονται σε κίνδυνο». «Θα πρέπει να δράσουμε για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και να τους ωφελήσουμε, αντί να θυσιάζουμε διαρκώς την παγκόσμια πλειονότητα -αλλά και τον ίδιο τον πλανήτη στον οποίο ζούμε όλοι- προκειμένου μια προνομιούχος μειοψηφία να συνεχίζει να αποκομίζει αδιανόητα κέρδη και να διατηρεί τη γεωπολιτική της ισχύ», πρόσθεσε.