Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απομακρύνθηκε από την ηγετική επιτροπή του στολίσκου που πλέει για τη Γάζα - Άλλαξε σκάφος, τι συνέβη - iefimerida.gr

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απομακρύνθηκε από την ηγεσία της Global Sumud Flotilla, καθώς οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν εσωτερικές τριβές και επικοινωνιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της αποστολής τους να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Η Τούνμπεργκ, η οποία είχε συμμετάσχει σε προηγούμενη προσπάθεια διάσπασης του ισραηλινού ναυτικού αποκλεισμού γύρω από τη Γάζα τον Ιούνιο με το πλοίο Madleen, εμφανιζόταν στον ιστότοπο του GSF ως μέλος της ηγετικής επιτροπής μέχρι και την περασμένη Κυριακή.

Τι συνέβη με την Γκρέτα Τούνμπεργκ - Οι διαφωνίες με τους άλλους συμμετέχοντες

Η ιταλική αριστερή Il Manifesto, η οποία έχει απεσταλμένο σε ένα από τα πλοία του στολίσκου, ανέφερε την Τρίτη ότι η Τούνμπεργκ εθεάθη να σέρνει τη βαλίτσα της σε αποβάθρα της Τυνησίας για να μεταφερθεί από το πλοίο-έδρα της Συντονιστικής Επιτροπής Family σε ένα άλλο σκάφος, το Alma.



«Όλοι έχουμε έναν ρόλο: ο δικός μου δεν θα είναι στο συμβούλιο, αλλά ως οργανώτρια και συμμετέχουσα», δήλωσε η Τούνμπεργκ στην Il Manifesto.

Η εφημερίδα ανέλυσε ότι «η πίεση προκαλεί ρήγματα στην οργανωτική επιτροπή», υποτίθεται λόγω διαφωνιών σχετικά με την εξωτερική επικοινωνία, η οποία επικεντρωνόταν υπερβολικά στα εσωτερικά της φλοτίλιας και όχι αρκετά στην κατάσταση στη Γάζα.

Αποχώρησε και ο εκπρόσωπος του στολίσκου Γιουσούφ Ομάρ

Το περασμένο Σάββατο, ο εκπρόσωπος του στολίσκου Γιουσούφ Ομάρ ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στην αποστολή, αλλά θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διοργανωτές για να ενισχύσει την ενημέρωση σχετικά με αυτήν.

«Η απόφαση να αποσυρθούν ορισμένα μέσα από τα πλοία είναι στρατηγική – για να στραφεί περισσότερη προσοχή στη γενοκτονία που συντελείται τώρα στη Γάζα», δήλωσε ο Ομάρ.

Ταπ ροβλήματα από την έναρξη της αποστολής

Τα προβλήματα επικοινωνίας ήρθαν έπειτα από μια σειρά δυσκολιών για το στολίσκο, που περιλάμβαναν κακοκαιρία, τεχνικά ζητήματα και ισχυρισμούς περί παρακολούθησης και επιθέσεων από drones – αν και οι τυνησιακές αρχές αμφισβήτησαν τις αναφορές για το τελευταίο περιστατικό.

Ο στολίσκος είχε ξεκινήσει από τη Βαρκελώνη στις 31 Αυγούστου, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι και να αποπλεύσει ξανά την επόμενη μέρα λόγω καιρικών συνθηκών. Έφτασε στην Τυνησία στις 7 Σεπτεμβρίου, με τριήμερη καθυστέρηση σε σχέση με το πρόγραμμα. Η αποστολή «κόλλησε» στη βορειοαφρικανική χώρα και, σύμφωνα με την Il Manifesto, τα ζητήματα ανεφοδιασμού σε καύσιμα και η γραφειοκρατία στη Μπιζέρτη οδήγησαν ορισμένους απογοητευμένους συμμετέχοντες να εγκαταλείψουν την αποστολή και να επιστρέψουν στην Τύνιδα για να εξασφαλίσουν αεροπορικό εισιτήριο.

Ο στολίσκος συνέχισε να ταλαντεύεται μέχρι την Τρίτη, όταν έβαλε ρότα προς την Ιταλία για να ενωθεί με επιπλέον πλοία από τη νότια Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ιχνηλάτη πλοίων του Sumud, τα περισσότερα σκάφη βρίσκονται ανάμεσα στη Σικελία και την Κρήτη, με μερικά να παραμένουν ακόμη ανοικτά των ακτών των Συρακουσών.