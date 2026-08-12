Γκόλφερ κατέγραψε τυχαία την τρομακτική στιγμή που τον χτύπησε κεραυνός στο γήπεδο -Τον «έκραξαν» στα σχόλια [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένας γκόλφερ στο Οχάιο κατέγραψε άθελά του τη στιγμή που κεραυνός τον χτύπησε την Παρασκευή.



O Κρις Σκιαβόνε έπαιζε γκολφ με φίλους του στο Pebble Creek Golf Course, κοντά στο Σινσινάτι, όταν καταιγίδα έπληξε την περιοχή με αποτέλεσμα το αμαξίδιο του γκρουπ να κολλήσει στη λάσπη. Ο Σκιαβόνε έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει τους φίλους του καθώς προσπαθούσαν να το ξεκολλήσουν. Ωστόσο, κατέγραψε τη στιγμή που ένας κεραυνός χτύπησε το χέρι του και τον έριξε στο έδαφος. Στο βίντεο διακρίνεται μια ξαφνική λάμψη αμέσως μετά το χτύπημα.

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Ο ίδιος δήλωσε ότι προσωρινά έχασε την αίσθηση σε ολόκληρο το σώμα του, ενώ επηρεάστηκε και η ακοή του. Ο γκόλφερ υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του και αναρρώνει.

«Πάρτι» στα σχόλια επειδή κρατούσε ομπρέλα κάτω από δέντρο εν μέσω καταιγίδας

Αφού ο γκόλφερ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο, έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές, αλλά και πλήθος επικριτικών σχολίων. «Λένε μία στο εκατομμύριο», έγραψε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός και ευλογημένος» που είναι ζωντανός μετά την τρομακτική εμπειρία. «Ο κεραυνός δεν είναι αστείο!», σημείωσε.



Πολλοί χρήστες ωστόσο τον επέκριναν επειδή κατά τη διάρκεια της σφοδρής καταιγίδας στεκόταν κάτω από δέντρο κρατώντας ομπρέλα. «Φίλε, το να κρατάς μια ομπρέλα ενώ στέκεσαι κάτω από ένα δέντρο σε μια καταιγίδα με κεραυνούς είναι εξίσου κακή ιδέα με το να πηδάς από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο ή να κοιμάσαι έξω με μαγιό και σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα σχόλιο.



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Οι κεραυνοί θεωρούνται από τους πιο θανατηφόρους κινδύνους που συνδέονται με τα καιρικά φαινόμενα στις ΗΠΑ, με τα γήπεδα γκολφ, τους ανοιχτούς χώρους και τα σημεία κοντά σε ψηλά αντικείμενα, όπως τα δέντρα, να θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες να μετακινούνται σε κλειστό χώρο μόλις ακούσουν βροντή.