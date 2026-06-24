Σάλος από την κατάθεση Γκέιτς στο Κογκρέσο: Ομολόγησε δεσμό με Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα και απόφοιτη του Χάρβαρντ - iefimerida.gr

Ο Μπιλ Γκέιτς κλήθηκε να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δύο άγνωστες μέχρι τώρα εξωσυζυγικές σχέσεις που διατηρούσε κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Μελίντα Γκέιτς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε πως διατήρησε φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του, εκφράζοντας δημόσια μεταμέλεια και χαρακτηρίζοντας τη γνωριμία τους ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε στη ζωή του.

Αποκάλυψε ότι το 2013 είχε ενημερώσει την τότε σύζυγό του, Μελίντα, για τις σχέσεις του με την Καρίμα Νιγκματούλινα και τη Μίλα Αντόνοβα, αναφέροντας ότι η είδηση ήταν «πολύ επώδυνη» για εκείνη την περίοδο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα email του Έπσταϊν από το 2013 που αφορούσε την Άλις Τζέικομπς. Ο Γκέιτς επιβεβαίωσε την εξωσυζυγική του σχέση μαζί της, δηλώνοντας όμως άγνοια για τις επαφές της με τον χρηματιστή.

Εξετάστηκαν επίσης δημοσιεύματα περί απόπειρας εκβιασμού από τον Έπσταϊν, με τον Γκέιτς να παραδέχεται ότι ο χρηματιστής κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επέμεινε ότι ο ίδιος δεν υπέκυψε ποτέ σε οποιαδήποτε πίεση.

Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του συνιδρυτή της Microsoft φέρνει στο φως η δημοσιοποίηση των πρακτικών από την πρόσφατη κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

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Ο Μπιλ Γκέιτς σε φωτογραφία με άγνωστη γυναίκα από τα αρχεία Έπσταϊν

Ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος παραδέχθηκε ότι είχε τουλάχιστον τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Μελίντα Γκέιτς, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τη σχέση του με την απόφοιτο του Χάρβαρντ, επιχειρηματία στον χώρο της Yγείας δρα Άλις Τζέικομπς Νέσελροντ,﻿ και με τη Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα Καρίμα Νιγκματούλινα.

Γκέιτς: «Μακάρι να μην είχα γνωρίσει ποτέ τον Έπσταϊν»

Κεντρικό αντικείμενο της ακρόασης ήταν οι επαφές του Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή.

Η δρ Άλις Τζέικομπς κατέχει διδακτορικό από το Χάρβαρντ

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Ο ιδρυτής της Microsoft παραδέχθηκε ότι διατήρησε φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν για αρκετά χρόνια, ακόμη και μετά την καταδίκη του, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τη δημόσια μεταμέλειά του.

«Μακάρι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ», φέρεται να δήλωσε ενώπιον της επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του.

Η σχέση του με τον Έπσταϊν θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιό του με τη Μελίντα Γκέιτς το 2021, ύστερα από 27 χρόνια γάμου.

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Οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς και η αντίδραση της Μελίντα

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Γκέιτς ενημέρωσε τη σύζυγό του για τις σχέσεις του με την Καρίμα Νιγκματούλινα και τη Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα το 2013.

Ο Μπιλ Γκέιτς με τη Μίλα Αντόνοβα σε τουρνουά μπριτζ το 2009 στην Ουάσιγκτον

Όπως ανέφερε, η αποκάλυψη ήταν «πολύ επώδυνη για εκείνη», ωστόσο εκείνη την περίοδο δεν τέθηκε ζήτημα διαζυγίου.

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Για τη Νιγκματούλινα δήλωσε ότι τη γνώρισε μέσω της ενασχόλησής της με τη μοντελοποίηση ασθενειών και την πυρηνική ενέργεια, ενώ εργαζόταν στην εταιρεία TerraPower, στην οποία ο ίδιος ήταν σημαντικός επενδυτής.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι μία από τις συναντήσεις τους πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και ότι η συγκεκριμένη σχέση αναφερόταν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα εκατομμύρια εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Το μυστηριώδες email και η Άλις Τζέικομπς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά σε email του 2013, το οποίο φέρεται να είχε συντάξει ο ίδιος ο Έπσταϊν και στο οποίο γινόταν λόγος για την Άλις Τζέικομπς.

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Όταν οι ερευνητές τον ρώτησαν γιατί θα έπρεπε να παραμείνει μυστικό οτιδήποτε σχετιζόταν με εκείνη, ο Γκέιτς απάντησε: «Υπήρξε μια περίοδος που είχα σχέση με τη δρ. Τζέικομπς. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί θεωρούνταν κάτι που έπρεπε να παραμείνει μεταξύ μας».

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζέφρι Έπσταϊν σε μια από τις φωτογραφίες που είχε δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από τον φάκελο Έπσταϊν

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η Τζέικομπς είχε επαφές με τον Έπσταϊν και δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου email.

«Τι ακριβώς σημαίνει όταν κάποιος στέλνει email στον εαυτό του; Δεν είμαι βέβαιος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

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Οι υποψίες περί εκβιασμού

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης εξετάστηκαν, επίσης, δημοσιεύματα που είχαν αναφέρει ότι ο Έπσταϊν ενδεχομένως επιχείρησε να εκβιάσει τον Γκέιτς, χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τη σχέση του με τη Μίλα Αντόνοβα.

Ο επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι, μετά τη διακοπή των επαφών τους το 2014, ο Έπσταϊν ζήτησε επιστροφή χρημάτων για έξοδα που σχετίζονταν με την Αντόνοβα.

Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν υπέκυψε ποτέ σε πιέσεις.

«Δεν εκβιάστηκα. Όμως, αν δει κανείς αυτά τα email, φαίνεται πως ο τρόπος σκέψης του κυρίου Έπσταϊν κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

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Οι ερωτήσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Μία από τις πιο αμήχανες στιγμές της ακρόασης ήρθε όταν τα μέλη της επιτροπής τον ρώτησαν ευθέως αν είχε ποτέ προσβληθεί από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Η ερώτηση βασίστηκε σε τμήμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποδιδόταν στον Έπσταϊν και περιείχε ισχυρισμούς ότι ο Γκέιτς είχε ζητήσει βοήθεια για πιθανή μόλυνση από τον επιστημονικό του σύμβουλο, δρα Μπόρις Νίκολιτς.

Ο Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Ποτέ δεν είχα κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», είπε, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν περιέγραψα τα γεννητικά μου όργανα στον δρα Νικόλιτς. Ίσως κάποια στιγμή να εξέφρασα ανησυχία για το ενδεχόμενο να έχω μολυνθεί, δεν το θυμάμαι. Όμως, ποτέ δεν είχα τέτοιο νόσημα (...)».

Η δημοσιοποίηση της κατάθεσης Γκέιτς αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις κορυφαίων επιχειρηματιών και πολιτικών προσώπων με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.